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    Економіка та фінанси

    «Укрпошта» оголосила про підвищення тарифів

    • Розсилка
    З 1 січня 2019 року тарифи на пересилання поштових відправлень (листи, листівки) в межах України підвищилися в середньому на 10% - «Укрпошта» оголосила про підвищення тарифів
    З 1 січня 2019 року тарифи на пересилання поштових відправлень (листи, листівки) в межах України підвищилися в середньому на 10%

    Згідно з проектом документу, тариф збільшиться в середньому на 12-15%

    Міністерство інфраструктури оприлюднило проект наказу про зміну тарифів на приймання та доставку періодичних друкованих видань за передплатою через «Укрпошту» з 1 січня 2020 року.

    Про це повідомляє прес-служба АТ «Укрпошта».

    Згідно з проектом документу, тариф збільшиться в середньому на 12-15%.

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    Так, вартість:

    • - загальнодержавного видання за умови передплати на 6 міс. 2019 року становить 180 грн, а після зміни тарифу - 189,96 грн,
    • - обласного видання за умови передплати на 6 міс. 2019 року становить 135 грн, а після зміни тарифу - 140,04 грн,
    • - районного видання за умови передплати на 6 міс. 2019 року становить 120 грн, а після зміни тарифу - 124,38 грн.

    Водночас тариф на послугу з приймання передплати на 6 місяців зросте на 1,85 грн - із 8,15 грн до 10 грн за абонемент.

    Як повідомлялося, «Укрпошта» встановила з 1 січня 2019 року нові тарифи на свої послуги. Зокрема, тарифи на пересилання поштових відправлень (листи, листівки) в межах України підвищилися в середньому на 10%.

    Нагадаємо, у державному бюджеті на 2019 рік передбачено відшкодування для АТ «Укрпошта» витрат на доставку пенсій. На відшкодування витрат АТ «Укрпошта» за надання послуг, пов'язаних з виплатою і доставкою пенсій та грошової допомоги населенню, виділяється 500 млн грн.

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