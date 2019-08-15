«Укрпошта» оголосила про підвищення тарифів
Згідно з проектом документу, тариф збільшиться в середньому на 12-15%
Міністерство інфраструктури оприлюднило проект наказу про зміну тарифів на приймання та доставку періодичних друкованих видань за передплатою через «Укрпошту» з 1 січня 2020 року.
Про це повідомляє прес-служба АТ «Укрпошта».
Згідно з проектом документу, тариф збільшиться в середньому на 12-15%.
Так, вартість:
- - загальнодержавного видання за умови передплати на 6 міс. 2019 року становить 180 грн, а після зміни тарифу - 189,96 грн,
- - обласного видання за умови передплати на 6 міс. 2019 року становить 135 грн, а після зміни тарифу - 140,04 грн,
- - районного видання за умови передплати на 6 міс. 2019 року становить 120 грн, а після зміни тарифу - 124,38 грн.
Водночас тариф на послугу з приймання передплати на 6 місяців зросте на 1,85 грн - із 8,15 грн до 10 грн за абонемент.
Як повідомлялося, «Укрпошта» встановила з 1 січня 2019 року нові тарифи на свої послуги. Зокрема, тарифи на пересилання поштових відправлень (листи, листівки) в межах України підвищилися в середньому на 10%.
Нагадаємо, у державному бюджеті на 2019 рік передбачено відшкодування для АТ «Укрпошта» витрат на доставку пенсій. На відшкодування витрат АТ «Укрпошта» за надання послуг, пов'язаних з виплатою і доставкою пенсій та грошової допомоги населенню, виділяється 500 млн грн.