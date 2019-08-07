  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    З київського аеропорту можна безкоштовно відправити листівку в будь-яку країну (фото)

    • Розсилка
    10 стендів з навігацією, поштовими скриньками і листівками зручно розташовані у всіх залах терміналу &laquo;А&raquo; - З київського аеропорту можна безкоштовно відправити листівку в будь-яку країну (фото)
    10 стендів з навігацією, поштовими скриньками і листівками зручно розташовані у всіх залах терміналу «А»
    Фото: Міжнародний аеропорт «Київ»

    Проєкт «Відправ листівку» орієнтований на популяризацію України в світі

    Міжнародний аеропорт «Київ» приєднався до спільного проекту Міністерство інформаційної політики України, компанії «Укрпошта» та суспільно-медійного проєкту Ukrainer «Відправ листівку». Про це повідомляє пресслужба аеропорту.

    Проєкт орієнтований на популяризацію України в світі, розвиток туристичного потенціалу та просування бренду UkraineNOW.

    «Протягом місяця кожен з нас зможе відправити листівки із зображеннями найкрасивіших місцин України своїм рідним і друзям до будь-якої країни світу. 10 стендів з навігацією, поштовими скриньками і листівками зручно розташовані у всіх залах терміналу «А». Сплачує саму послугу «Укрпошта», вам лише потрібно підписати листівку і вказати адресу», - розповіла керівник прес-служби Міжнародного аеропорту «Київ» Галина Богданенко.

    Читайте також

    1 з 8
    на весь екран згорнути
    З київського аеропорту можна безкоштовно відправити листівку в будь-яку країну (фото)
    З київського аеропорту можна безкоштовно відправити листівку в будь-яку країну (фото)
    З київського аеропорту можна безкоштовно відправити листівку в будь-яку країну (фото)
    З київського аеропорту можна безкоштовно відправити листівку в будь-яку країну (фото)
    З київського аеропорту можна безкоштовно відправити листівку в будь-яку країну (фото)
    З київського аеропорту можна безкоштовно відправити листівку в будь-яку країну (фото)
    З київського аеропорту можна безкоштовно відправити листівку в будь-яку країну (фото)

    На презентації проекту в аеропорту виступив фольклорний ансамбль «Гвоздівчанка».

    Читайте також
    Київ Укрпошта Україна Аеропорт Київ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ