З київського аеропорту можна безкоштовно відправити листівку в будь-яку країну (фото)



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10 стендів з навігацією, поштовими скриньками і листівками зручно розташовані у всіх залах терміналу «А» Фото: Міжнародний аеропорт «Київ»

Проєкт «Відправ листівку» орієнтований на популяризацію України в світі

Міжнародний аеропорт «Київ» приєднався до спільного проекту Міністерство інформаційної політики України, компанії «Укрпошта» та суспільно-медійного проєкту Ukrainer «Відправ листівку». Про це повідомляє пресслужба аеропорту.

Проєкт орієнтований на популяризацію України в світі, розвиток туристичного потенціалу та просування бренду UkraineNOW.

«Протягом місяця кожен з нас зможе відправити листівки із зображеннями найкрасивіших місцин України своїм рідним і друзям до будь-якої країни світу. 10 стендів з навігацією, поштовими скриньками і листівками зручно розташовані у всіх залах терміналу «А». Сплачує саму послугу «Укрпошта», вам лише потрібно підписати листівку і вказати адресу», - розповіла керівник прес-служби Міжнародного аеропорту «Київ» Галина Богданенко.

На презентації проекту в аеропорту виступив фольклорний ансамбль «Гвоздівчанка».