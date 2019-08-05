Укрпошта приховує катастрофічний рівень падіння передплатних тиражів газет, - НСЖУ



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Як зазначали у Національній спілці журналістів, лідером за поштовими тиражами є заснована у листопаді минулого року газета «Передплата»

У Національній спілці журналістів України заявляють, що Укрпошта приховує катастрофічний рівень падіння передплатних тиражів газет. Про це повідомляється на сайті НСЖУ.

«Майже 40% передплатних тиражів всеукраїнських газет формують тиражі шести щомісячних видань, які мають надзвичайно дешеву ціну - від 17 до 66 копійок на місяць... Натомість загальнополітичні (новинні) видання суттєво скорочують тиражі через неспроможність передплатників сплачувати високу реальну вартість газет та через неякісну поштову доставку», - наголосили у Спілці журналістів, коментуючи підсумки передплати АТ «Укрпошта» на друге півріччя 2019 року.

Як зазначали в НСЖУ, лідером за поштовими тиражами є заснована у листопаді минулого року газета «Передплата». При вартості у 17 копійок на місяць наклад невідомої досі газети на друге півріччя 2019 року становить понад 525 тисяч примірників, що на 70% більше, ніж пів року тому.

Наступними виданнями за тиражами, крім газети «Передплата», є газета «Капля. Казки-розмальовки» - тираж понад 471 тисяча примірників при щомісячній вартості 27 копійок, видання «1С: Фраhчайзи Аhгстрем» - тираж близько 300 тисяч (вартість передплати на місяць – 20 копійок), партійне видання «Самопоміч» з накладом 180 тисяч (має «найдорожчу» серед лідерів передплати вартість – 66 копійок на місяць), харківська газета «Календарь» - тираж 140 тисяч (25 копійок) та видання «Капля Досуга» - тираж понад 120 тисяч (28 копійок), повідомили в НСЖУ.

Відповідно, як зазначили у Спілці, загальний щомісячний одноразовий тираж видань, які є лідерами з всеукраїнської поштової передплати, становить понад 1 мільйон 730 тисяч примірників.

В «Укрпошті» раніше оприлюднили підсумки передплатної кампанії на друге півріччя 2019 року, згідно з якими передплатний тираж газет і журналів загальнодержавної сфери розповсюдження становить 4 млн 570 тис. примірників, або 101% до рівня тиражів на 1 січня 2019 року.

«Кожні пів року керівництво «Укрпошти» намагається запевнити, що скорочення передплатних тиражів в Україні є незначним, і загалом відповідає загальносвітовій тенденції скорочення друкованої преси. Але в яких ще країнах поштову статистику роблять «одноцентові» газети? Замість діалогу щодо варіантів допомоги реальним газетам, щодо втримання поштової мережі та перегляду підходів до тарифної політики, керівництво Укрпошти заспокоює галузь і владу звітами про «101% відновлення тиражів». Але нам потрібне відновлення не цих «газет» на один листок, а повноцінних класичних новинних всеукраїнських та місцевих видань», - заявив голова НСЖУ Сергій Томіленко.

У Національній спілці журналістів України наполягають на реалізації державної політики підтримки друкованих ЗМІ в Україні як важливої складової захисту інформаційного простору. При цьому звертають увагу, що у багатьох країнах Європи є цілеспрямовані програми державної підтримки суспільно-політичних видань.

Але, за словами Томіленка, починати варто однозначно з аудиту діяльності АТ «Укрпошта».

«Саме агресивне скорочення поштових відділень, непартнерське ставлення до видавців, свідомий зрив розрахунків з редакціями, непрозорі тарифи – призводять до різкого скорочення тиражів газет. Набагато більшого, ніж ми спостерігаємо в інших країнах і пов’язаного насамперед із розвитком цифрових медіа», - наголосив голова НСЖУ.