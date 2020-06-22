«Укрпошта» відновила доставку посилок за кордон



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Укрпошта почала доставку посилок прямими пасажирськими рейсами авіакомпаній

Lufthansa та KLM вже перевозять пошту

Із поступовим відновленням регулярного авіасполучення Укрпошта почала доставку відправлень прямими пасажирськими рейсами авіакомпаній. Першими на цьому тижні стали - Lufthansa та KLM. Про це повідомляє пресслужба «Укрпошти».

Авіакомпанія Lufthansa доставляє відправлення Укрпошти із України до Німеччини, а звідти вони будуть спрямовані до країн Європи, Південної Америки, Південної та Південно-Східної Азії, США, Китаю, Японії.

Авіакомпанія KLM доставляє посилки Укрпошти до Нідерландів, а звідти - до ПАР, ОАЕ, Нової Зеландії, Австралії, Колумбії, Перу, Панами та інших країн.

Нині поштові відправлення вилітатимуть 5 разів на тиждень на рейсах Lufthansa та на 3 рази на тиждень на рейсах KLM.

Оскільки нині не заявлено відновлення прямих пасажирських рейсів з Києва до Нью-Йорка, Укрпошта планує продовжувати чартерну програму з МАУ, щоб забезпечити якісну доставку до США. Загалом у червні авіакомпанія доставить в США посилки Укрпошти на 7 прямих рейсів, що виконуються 1-2 рази на тиждень. Завдяки цим чартерним рейсам Укрпошта в час майже повної блокади на авіаперевезення забезпечує стабільні терміни надходження відправлень для двох продуктів: «Поштовий експрес» - вагою до 2кг та EMS (Express Mail Service) - вагою до 30 кг.

До повного відновлення пасажирського авіасполучення Укрпошта продовжить використовувати нову логістичну модель для доставки посилок у країни світу, аби клієнти та їх партнери мали постійний канал збуту, зберегли доходи і робочі місця. Так як за перші 2 місяці авіаобмежень Укрпошта перевезла понад 500 тон з оціночною вартістю товарів на більше ніж 40 млн доларів експорту українського малого та середнього бізнесу.

Із поступовим відновленням регулярного сполучення національний поштовий оператор буде повертатися до перевезення іншими авіалініями, які до карантину постійно доставляли відправлення Укрпошти.

Нагадаємо, раніше повідомляли, що на вітчизняному ринку може з'явитися новий банк. У гру намагається вступити потужна структура, яка має відділення по всій країні, навіть в глухій глибинці. Мова про державне підприємство поштового зв'язку «Укрпошта». У компанії планують заробляти на додаткових фінансових послугах до 5 млрд грн на рік.

У парламенті вже пройшов перше читання законопроект 2788-д, який надає «Укрпошті» можливість здійснювати окремі банківські операції. Зокрема: відкривати і обслуговувати поштові рахунки – аналог звичайних банківських рахунків, випускати і обслуговувати платіжні карти. Дозволяється залучати депозити (так звані «поштові вклади») і розміщувати ці гроші в будь-якому іншому українському банку.