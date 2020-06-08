Укрпошта перестала надавати послуги? В Раді суддів України розкритикували «шалені реформи» Смілянського



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Рекомендований лист вартістю 40 грн листоноші можуть вкидати у поштову скриньку абонента як звичайний за 10 грн

Укрпошта або неякісно надає послуги, або взагалі не надає, - член Ради суддів про відправку поштової кореспонденції судів

Відтепер деякі суди не будуть відправляти поштою повістки і копії судових рішень, оскільки Укрпошта підняла тарифи, а у Державної судової адміністрації немає на це коштів. Про це пише «Судово-юридична газета».

Видання зазначає, що у ході засідання Ради суддів України від 5 червня було порушене питання про якість послуг з відправлення кореспонденції судів Укрпоштою.

«Виконавча влада вважає, що судам взагалі не потрібне фінансування: і зарплату апарату можна не платити, і на марки немає необхідності виділяти гроші. Але навіть за умови такого фінансування є проблема з належним виконанням вимоги про повідомлення сторін за допомогою послуг, які надає оператор поштового зв'язку - Укрпошта. Я не знаю, як в інших областях, але на Дніпропетровщині такі послуги або надаються неякісно, або взагалі не надаються», - зазначив член Ради суддів Дмитро Мовчан.

На думку Мовчана, потрібно взагалі ставити питання перед законодавцем - чи потрібен нам такий спосіб відправки, коли кореспонденція не доставляється вчасно.

«Величезні кошти, які віддаються на такі послуги, можна було б скерувати на інші потреби. Я особисто мав розмову з кількома керівниками відділень «Укрпошти», і вони кажуть, що у них немає людей, які можуть доставляти кореспонденцію, так як це передбачено «нашими кодексами». І взагалі «їм мішками ці листи привозять, і вони не знають, що з ними робити». І потім все це породжує величезний вал скарг на суддів - що судді розглядають справи без повідомлення сторін або інших учасників виробництв. Дане питання необхідно вирішувати комплексно, на мій погляд », - підкреслив Дмитро Мовчан.

Як повідомлялось, Укрпошта встановила 16 березня цього року порядок дій листоноші при доставці рекомендованих відправлень. Згідно з наказом Укрпошти № 265, рекомендований лист вартістю 40 грн листоноші можуть вкидати у поштову скриньку абонента як звичайний за 10 грн. Користувач мережі Facebook зазначив, що Укрпошта запровадила новий лайфхак: «1. Ви надсилаєте рекомендований лист, вартість якого 40 гривень, сподіваючись, що абонент отримає його персонально. 2. Листоноша вкидує його абоненту як звичайний лист за 10 грн. у поштову скриньку абонента. 3. Укрпошта вам доповідає про вручення відправлення. 4. Профіт з кожного рекомендованого листа 30 грн».

Нагадаємо, у лютому цього року генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський сказав, що його щомісячна зарплата становить 836 тисяч гривень.

Ігор Смілянський 10 квітня у розпал епідемії корона вірусу повідомив, що держпідприємство підписало договір на поставку 500 автомобілів Fiat.