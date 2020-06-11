Укрпошта хоче продати головний офіс на Хрещатику. Смілянський назвав ціну



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Укрпошта вже не раз заявляла про намір продати будівлю Головпоштамту

Ігор Смілянський вважає, що головному офісу Укрпошти не місце на Хрещатику

Генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський заявив про плани продати приміщення головного офісу на Хрещатику, яке вже оцінили приблизно в 1 мільярд гривень.

Наразі приміщення здається в оренду. Про це Смілянський розповів в ефірі «24 каналу».

Він пояснив, що в головному офісі працює більш ніж тисяча людей, які виконують виробничі процеси – обслуговують посольства, Кабмін. Відтак, переконаний Смілянський, головному офісу не місце на Хрещатику з низки причин.

«Хрещатик, Майдан – місця, де відбуваються демонстрації, історичні події. Тоді блокується виробничий процес. Йому не місце в центрі Києва. Краще нехай це буде якийсь готель. А от Укрпошта може сміливо працювати не в центрі», – пояснив Смілянський.

Він додав, що можна залишити операційний зал як символ і візитівку, однак іншу частину приміщення краще продати інвестору.

«Щоб привести головний офіс до ладу, треба 75 мільйонів. Ми його тримаємо, але це величезні кошти, які, я вважаю, краще направити на нові авто, нові відділення та IT-системи», - наголосив Смілянський.

Він пояснив, що Укрпошта – перша державна компанія, яка вже спробувала продати майно і зрозуміла, що система аукціонів працює. Саме тому Смілянський заявив, що вони готові в 2020–2021 роках виставляти на продаж такі великі об'єкти як головний офіс, оцінку якому вже склали в 1 мільярд гривень.

Голова Укрпошти розповів, коли ще не було прийнято закон про можливість продажів, компанія здавала свої приміщення в оренду.

«Коли я прийшов, вся Укрпошта заробляла 10 мільйонів на оренді майна в рік. Після того, як прийшла нова команда, за 2019 рік ми заробили 60 мільйонів. Тільки на одному Хрещатику ми заробляємо більше, ніж вся Укрпошта раніше», – підкреслив Смілянський.

Він наголосив, що завдяки закону, який було прийнято в листопаді 2019 року, вони отримали право продавати непрофільне майно, і за короткий час заробили небачену суму.

«За один тиждень ми продали на 90 мільйонів. Це склади під Києвом і під Львовом. Це не поштові відділення», – розповів Смілянський.

Нагадаємо, ще рік тому Смілянський заявляв, що Укрпошта не бачить потреби у використанні будівлі Головпоштамту в Києві й хоче його продати.

Укрпошта 27 серпня 2018 року за підсумками електронних торгів уклала з ТОВ «Розетка» (Київ) договір оренди 1,5 тис. кв. м площ на першому поверсі в будівлі Головпоштамту на Хрещатику в Києві.

У лютому 2019 року Укрпошта закрила креативний простір «Укрпошта Арт Хаб» у будівлі Головпоштамту в центрі столиці й передасть приміщення в оренду ТОВ «ПФ Рітейл» (дочірня компанія «Vodafone Україна»).

До слова, у лютому цього року Смілянський сказав, що його щомісячна зарплата становить 836 тисяч гривень.

Смілянський 10 квітня у розпал епідемії корона вірусу повідомив, що держпідприємство підписало договір на поставку 500 автомобілів Fiat.