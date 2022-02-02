«Укрспирт» очолив адвокат, який спеціалізується на земельних питаннях

Кабмін призначив нового керівника «Укрспирту»

Кабінет міністрів тимчасово поклав виконання обов'язків директора ДП «Укрспирт» на Віталія Жадобіна. Про це повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук.

Згідно з декларацією Жадобіна у реєстрі Національного агентства з протидії корупції (НАЗК), з липня 2015 року до 2019 року він обіймав посаду заступника начальника юридичного управління державної спиртової компанії, а з 2019 року до цього часу – начальника її юруправління.

Згідно з інформацією на сайті юридичної фірми Sensum (АТ «Сенсум», Київ), Жадобін є адвокатом-керуючим партнером компанії, він спеціалізується на земельних правовідносинах, кримінально-правовому захисті, вирішенні спорів та виконанні судових рішень.

За даними декларації, у 2020 році він отримав 49 тис. грн заробітної плати у ДП «Укрспирт», та 22,3 тис. грн у АТ «Сенсум».

Нагадаємо, що в.о. директора ДП «Укрспирт» Сергій Блескун заявив, що залишає свою посаду.

«Я ніколи не хотів управляти «Укрспиртом». Я реалізовував реформу. Про це говорив у своїх інтерв’ю, коментарях протягом всієї роботи. Друзі, найближчими днями хочу відпочити, побути з рідними і повернусь у приватну сферу», – розповів топ-менеджер.

Раніше в інтерв’ю «Главкому» Блескун розповів, що приватизація спиртзаводів відбувається досить повільно, і це викликає низку проблем. Кредиторів компанії насамперед хвилює питання боргів «Укрспирту»

Додамо, що станом на грудень 2021 року Фонд держмайна виручив від продажу трьох десятків із цих підприємств 1,5 млрд грн, хоча не всі найкращі об'єкти були виставлені на аукціон.