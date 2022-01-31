«Я ніколи не хотів управляти «Укрспиртом». Блескун йде з компанії

Блескун розповів, чим займатиметься після звільнення

Виконувач обов’язків директора державного підприємства «Укрспирт» Сергій Блескун повідомив, що сьогодні завершується його останній робочий день у компанії. Він додав, що із дня його призначення минуло 819 днів, трохи більше двох років.

«Саме стільки знадобилось для того, аби демонополізувати ринок спирту в Україні, вивести ДП «Укрспирт» на фінішну пряму приватизації», – повідомив Блескун.

Він додав, що у 2020 році компанія показала найкращі фінансові результати за всю 11 річну історію «Укрспирту».

«Ми заплатили рекордну суму в бюджет країни – 543,3 млн», – додав Блескун.

Він нааписав, що «точно запам’ятався наказ про звільнення під час відпустки і скасування цього наказу того ж дня».

«Конкурс на посаду директора, який було оголошено 26 березня 2021 року. Я виграв, і у серпні того ж року я написав всі заяви як переможець конкурсного відбору, однак призначення таки не дочекався. Парадоксально, чи не так? Можна багато говорити про інститути ефективного державного управління, але чи дійсно вони ефективні?», – запитує топ-менеджер.

Станом на сьогодні 88% «Укрспирту вже передано на приватизацію і 55% потужностей повністю перейшли до нових власників. Найближчими тижнями будуть оголошені нові аукціони. А бюджет країни отримав близько 1,5 мільярда грн.

«Із цікавого, це - досвід виробництва антисептиків. У 2020 році в найкоротші строки ми заповнили ринок України. Якщо всі ще довго шукали маски, то з антисептиками проблема вирішилась швидко. Тому перш за все дякую команді ДП «Укрспирту». Це люди, які віддавались поставленим завданням на всі 100%%. Завдяки вам ми змогли реалізувати реформу», – вважає Блескун.

Він також розповів й про «мінуси», які побачив під час своєї роботи в компанії.

«Це - часові рамки прийняття змін до законодавства щодо погашення кредиторської заборгованості. На них ми чекали 11місяців… Це призупинило нашу роботу і спричинило нові труднощі, на які ми не очікували. 30 листопада закон прийнятий і він вирішить питання з погашення кредиторської заборгованості. Це дієвий механізм та реальна дорожня карта до повної приватизації підприємства», – йдеться у повідомленні.

Блескун додав, що саме після прийняття закону були узгоджені терміни, коли він зупиняє свою роботу в «Укрспирті». Заява подана за власним бажанням.

«Я ніколи не хотів управляти «Укрспиртом». Я реалізовував реформу. Про це говорив у своїх інтерв’ю, коментарях протягом всієї роботи. Друзі, найближчими днями хочу відпочити, побути з рідними і повернусь у приватну сферу», – додав топ-менеджер.

Раніше в інтерв’ю «Главкому» Блескун розповів, що приватизація спиртзаводів відбувається досить повільно, і це викликає низку проблем. Кредиторів компанії насамперед хвилює питання боргів «Укрспирту»

Додамо, що станом на грудень 2021 року Фонд держмайна виручив від продажу трьох десятків із цих підприємств 1,5 млрд грн, хоча не всі найкращі об'єкти були виставлені на аукціон.