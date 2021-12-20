Приватизація спиртзаводів. Керівник «Укрспирту» визнав ключову помилку

«На жаль, ми трохи запізнюємось з приватизацією»

Приватизація спиртзаводів відбувається досить повільно, і це викликає низку проблем. Кредиторів компанії насамперед хвилює питання боргів «Укрспирту». Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів виконувач обов’язків директора державного підприємства Сергій Блескун.

«Ми ще рік тому говорили, що проблему треба вирішити на законодавчому рівні, щоби борги могли бути оплачені інвесторами при покупці спиртзаводів. Відповідне рішення Верховна Рада ухвалила лише 29 листопада 2021 року. І я дуже радий, адже це означає, що у нас є дорожня карта для завершення приватизації», – сказав він.

Блескун детально пояснив, що наразі змінилось: «Заводи досі ми продавали як майно. Є територія, там стільки-то будівель, баків, ректифікаційних установок. Все це мало різну балансову вартість (коливалося в районі 25-30 млн грн за один завод), підприємство виставлялося на аукціон. Змінилось те, що інвестор, який купляє об’єкт ДП «Укрспирту» бере на себе зобов’язання погашення частини кредиторської заборгованості підприємства у розмірі балансової вартості активу, який він купляє (фактично це є стартова ціна). Таким чином, всі борги, які підприємство (ДП «Укрспирт») набуло за 11 років свого існування, будуть сплачені. За зерно, газ, електроенергію, ферменти та інше. Постачальники «Укрспирту» отримали на законодавчому рівні гарантію, що всі рахунки будуть сплачені. Зараз, коли «Укрспирт» має на балансі підприємства із загальною балансовою вартістю на рівні 450 млн грн, цього цілком достатньо, щоб розрахуватися з боргами».

Водночас Блескун зазначив, що на вирішення цієї проблеми було витрачено цілий рік. «Вже є ринок приватного спирту, є 17 підприємств, які конкурують, а ми лише сьогодні наблизились до питання – давайте сплачувати борги. Саме ця проблема мене турбувала найбільше. Але зараз і вона вирішена», – додав він.

Блескун зазначив, що наразі заборгованість становить 200 млн грн.: «Тож у нас є добрий запас, щоб закрити борги. Хотілося б особливо наголосити, що це не борги із зарплати, а кредиторська заборгованість. Наприклад, перед постачальниками зерна».

Нагадаємо, державна монополія на виробництво спирту, яка діяла в Україні 25 років, зруйнована. Рівно два роки тому глава держави підписав закон №318-ІХ, який відкрив шлях до приватизації державних спиртзаводів.

На сьогоднішній день Фонд держмайна виручив від продажу трьох десятків із цих підприємств 1,5 млрд грн, хоча не всі найкращі об'єкти були виставлені на аукціон.