Держава продала три десятки спиртзаводів. Керівник «Укрспирту» назвав найуспішніші аукціони

Станом на середину грудня Фонд державного майна України провів 29 аукціонів із продажу спиртзаводів

Всі ті аукціони з продажу спиртзаводів, які відбулаися в Україні, якщо вони завершилися укладанням угод купівлі-продажу та перерахуванням державі коштів, можна вважати успішними. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив виконувач обов'язків директора Державного підприємства «Укрспирт» Сергій Блискун.

Керівник підприємства уточнив, що приватизацію було розпочато з продажу непрацюючих заводів, а вже згодом держава продавала ті підприємства, що працюють. Адже на них набагато вищий попит, а значить, і ціна.

«Ось візьмемо Косарський спиртзавод у Черкаській області – він мав стартову вартість 49 млн грн, а закінчились торги на позначці 162 млн. А минулого тижня продали Вузлівський спиртзавод у Львівській області. За балансової вартості 21 млн грн переможець дав 333 млн грн! Мені навіть не віриться», – наголосив Блискун.

На думку керівника держпідприємства, показник у 1,5 млрд грн, що наразі отримано за продажу спиртзаводів, є досить успішним. Тим більше, що у власності «Укрспирту» ще залишаються призначені для приватизації об’єкти загальною заявленою вартістю 450 млн. грн. Блискун наголосив, що під час аукціонів ця сума, імовірно, зросте вп’ятеро.

Зазначимо, що станом на першу декаду грудня Фонд державного майна провів 29 приватизаційних аукціони місць провадження діяльності ДП. За 20 об’єктів вже сплачено кошти в бюджет у розмірі майже 1,5 млрд грн (разом з ПДВ). Є аукціони, які відбулись, але через певні обставини, договори були розірвані, або не сплачені кошти. Такі аукціони будуть проводитись повторно.