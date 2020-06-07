«Укртранснафта» вперше транспортує «легку техаську» нафту



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«Легка техаська» транспортуватиметься нафтопроводом «Одеса-Кременчук»

«Легка техаська» транспортуватиметься нафтопроводом «Одеса-Кременчук»

«Укртранснафта» сьогодні, 7 червня, вперше транспортує «легку техаську» нафту – West Texas Intermediate (WTI). Про це йдеться на сторінці «Укртраснафти» на Facebook.

Зазначається, що після перевірки якісних показників сировини, компанія розпочала її прийом до нафтотранспортної системи для подальшого транспортування на потужності Кременчуцького нафтопереробного заводу.

«Легка техаська» транспортуватиметься нафтопроводом «Одеса-Кременчук».

«Укртранснафта», окрім перекачування нафти з українських родовищ, має досвід транспортування вже п’яти сортів імпортної нафти: Urals, Azeri, Light Bakken, El Sharara та WTI.

Нагадаємо, у липні минулого року «Укртранснафта» вперше транспортувала на Кременчуцький НПЗ американську нафту сорту Bakken, а 26 листопада 2019 року вперше почала прийом до нафтотранспортної системи нафти сорту El Sharara (лівійська нафта).