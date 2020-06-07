Угода ОПЕК: Мексика відмовилася продовжити скорочення видобутку нафти



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Мексика продовжить дотримуватися квітневих угод про зниження видобутку нафти

Президент Мексики заявив, що його країна не в змозі зробити додаткові скорочення більше того, що було погоджено в квітні

Мексика відмовилася продовжувати скорочення видобутку нафти до кінця липня в рамках угоди країн ОПЕК+.

Про це заявила міністр енергетики країни Росіо Ліво, повідомляє Reuters.

«Інші країни погодилися продовжити скорочення видобутку на липень, але ми сказали, що не станемо цього робити. Ми будемо дотримуватися угоди, яку підписали в квітні», — заявила Ліво.

Як повідомляється, президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор заявив, що його країна не в змозі зробити додаткові скорочення більше того, що було погоджено в квітні.

Напередодні, 6 червня, ОПЕК, Росія та інші великі нафтовидобувні країни домовилися продовжити рекордне скорочення видобутку нафти до кінця липня.

Раніше повідомлялося, що Саудівська Аравія і Росія, два найбільших експортера нафти у світі, хочуть продовжити скорочення видобутку на 9,7 млн барелів на добу до липня.

Як повідомлялося, різке зростання цін на ринку нафти почалося ввечері 29 травня. Експерти вважають, що це сталося на тлі публікації даних про зниження кількості бурових в США. Вартість серпневого ф’ючерсу на нафту марки Brent на лондонській біржі ICE зросла на 0,63%, до $ 38,08 за барель.

Нагадаємо, 2 червня ф’ючерси на нафту марки Brent з постачанням у серпні під час торгів зросли в ціні до 38,65 долара за барель. Ціна нафти вище $38 за барель.