Нафтова компанія в Румунії взялася будувати сонячні станції нова енергія



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Нафтова компанія Conpet взялася будувати сонячні станції в Румунії

За останні чотири роки в Румунії були встановлені сонячні електростанції загальною потужністю 14МВт

Румунський постачальник послуг з транспортування нафти Conpet планує побудувати невеликі сонячні електростанції на п'яти підприємствах. Про це пише Uaenergy.

Електростанції встановлять на об'єктах у Калараші, Пояна-Лакулуї, Картояні, Бербетешті і Бачойе.

«Сонячні» проекти реалізуються в рамках нової стратегії компанії на період 2020-2050 років і, як очікується, потребують близько $680 тис.

СЕС генеруватимуть електроенергію для власного споживання об'єктів, при цьому надлишкова потужність вводитиметься в мережу відповідно до правил нетто-обліку.

«Проєкти дозволять створити бізнес-підрозділ з відновлюваних джерел енергії відповідно до нашої стратегії 2020-2025 років», - пояснили в компанії.

За останні чотири роки в Румунії були встановлені сонячні електростанції загальною потужністю 14МВт.

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