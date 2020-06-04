Нафтова компанія в Румунії взялася будувати сонячні станції

Нафтова компанія в Румунії взялася будувати сонячні станціїнова енергія
За останні чотири роки в Румунії були встановлені сонячні електростанції загальною потужністю 14МВт
Румунський постачальник послуг з транспортування нафти Conpet планує побудувати невеликі сонячні електростанції на п'яти підприємствах. Про це пише Uaenergy.
Електростанції встановлять на об'єктах у Калараші, Пояна-Лакулуї, Картояні, Бербетешті і Бачойе.
«Сонячні» проекти реалізуються в рамках нової стратегії компанії на період 2020-2050 років і, як очікується, потребують близько $680 тис.
СЕС генеруватимуть електроенергію для власного споживання об'єктів, при цьому надлишкова потужність вводитиметься в мережу відповідно до правил нетто-обліку.
«Проєкти дозволять створити бізнес-підрозділ з відновлюваних джерел енергії відповідно до нашої стратегії 2020-2025 років», - пояснили в компанії.
За останні чотири роки в Румунії були встановлені сонячні електростанції загальною потужністю 14МВт.