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    Нафтова компанія в Румунії взялася будувати сонячні станції

    нова енергія
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    Нафтова компанія Conpet&nbsp;взялася будувати сонячні станції в Румунії&nbsp; - Нафтова компанія в Румунії взялася будувати сонячні станції
    Нафтова компанія Conpet взялася будувати сонячні станції в Румунії 

    За останні чотири роки в Румунії були встановлені сонячні електростанції загальною потужністю 14МВт

    Румунський постачальник послуг з транспортування нафти Conpet планує побудувати невеликі сонячні електростанції на п'яти підприємствах. Про це пише Uaenergy.

    Електростанції встановлять на об'єктах у Калараші, Пояна-Лакулуї, Картояні, Бербетешті і Бачойе.

    «Сонячні» проекти реалізуються в рамках нової стратегії компанії на період 2020-2050 років і, як очікується, потребують близько $680 тис.

    СЕС генеруватимуть електроенергію для власного споживання об'єктів, при цьому надлишкова потужність вводитиметься в мережу відповідно до правил нетто-обліку.

    «Проєкти дозволять створити бізнес-підрозділ з відновлюваних джерел енергії відповідно до нашої стратегії 2020-2025 років», - пояснили в компанії.

    За останні чотири роки в Румунії були встановлені сонячні електростанції загальною потужністю 14МВт.

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