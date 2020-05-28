«Укрзалізниця» розпочинає пасажирське сполучення, готові 42 поїзди



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«Укрзалізниця» готова запустити 42 поїзди

З 1 червня готові відновити пасажирське сполучення у шести областях

Укрзалізниця технічно готова розпочати пасажирське сполучення з 1 червня, до запуску готові 42 поїзди. Про це у Telegram-каналі написав міністр інфраструктури Владислав Криклій.

«Укрзалізниця технічно готова розпочати пасажирське сполучення. До запуску з 1 червня готові 42 поїзди, їх кількість може бути збільшена», – повідомив Криклій.

Міністр зазначив, що коли і які рейси можуть відкритися, визначать обласні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Вони формують відповідне рішення щодо можливості послаблення карантину та відновлення сполучення.

«На сьогодні є рішення обласних комісій щодо відновлення сполучення у Харківській, Донецькій, Луганській, Одеській, Полтавській та Черкаській областях. Обласні комісії Чернівецької та Закарпатської областей не дозволили відновлення руху. Обласні комісії Тернопільської і Хмельницької областей дозволили запустити тільки приміське сполучення. Інші регіони приймуть рішення додатково протягом 28-30 травня», – зазначив Криклій.

За словами міністра, з 1 червня продаж проїзних документів може здійснюватися одразу за 90 днів до дати відправлення, а не за 45-60, як було раніше.

Нагадаємо, учора Владислав Криклій повідомив, що «Укрзалізниця» з 1 червня готується запустити ще 12 поїздів, крім раніше оголошених.