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    Економіка та фінанси

    «Укрзалізниця» розпочинає пасажирське сполучення, готові 42 поїзди

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    <p>&laquo;Укрзалізниця&raquo; готова запустити &nbsp;42 поїзди</p> - «Укрзалізниця» розпочинає пасажирське сполучення, готові 42 поїзди

    «Укрзалізниця» готова запустити  42 поїзди

    З 1 червня готові відновити пасажирське сполучення у шести областях

    Укрзалізниця технічно готова розпочати пасажирське сполучення з 1 червня, до запуску готові 42 поїзди. Про це у Telegram-каналі написав міністр інфраструктури Владислав Криклій.

    «Укрзалізниця технічно готова розпочати пасажирське сполучення. До запуску з 1 червня готові 42 поїзди, їх кількість може бути збільшена», – повідомив Криклій.

    Міністр зазначив, що коли і які рейси можуть відкритися, визначать обласні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Вони формують відповідне рішення щодо можливості послаблення карантину та відновлення сполучення.

    «На сьогодні є рішення обласних комісій щодо відновлення сполучення у Харківській, Донецькій, Луганській, Одеській, Полтавській та Черкаській областях. Обласні комісії Чернівецької та Закарпатської областей не дозволили відновлення руху. Обласні комісії Тернопільської і Хмельницької областей дозволили запустити тільки приміське сполучення. Інші регіони приймуть рішення додатково протягом 28-30 травня», – зазначив  Криклій.

    За словами міністра,  з 1 червня продаж проїзних документів може здійснюватися одразу за 90 днів до дати відправлення, а не за 45-60, як було раніше.

    Нагадаємо, учора Владислав Криклій повідомив,  що «Укрзалізниця» з 1 червня готується запустити ще 12 поїздів, крім раніше оголошених.

    Укрзалізниця Владислав Криклій
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