«Укрзалізниця» відкрила продаж квитків на перші п'ять потягів
Через онлайн-сервіси вже можна придбати квитки на п’ять потягів Інтерсіті+
Потяги почнуть курсувати з 1 червня
«Укрзалізниця» відкрила продаж квитків на перші напрямки по Україні.
Про це повідомив в Telegram-каналі міністр інфраструктури Владислав Криклій.
Через онлайн-сервіси вже можна придбати квитки на п’ять потягів Інтерсіті+ :
- №721/722 Київ-Харків
- №726/725 Київ-Харків
- №763/764 Київ-Одеса
- №711/712 Київ-Костянтинівка
- №740/739 Київ-Кривий Ріг
Потяги почнуть курсувати з 1 червня, а залізничні каси працюватимуть з 27 травня.
Вранці 26 травня Криклій заявив, що залізничне сполучення в Україні запустять вже на цьому тижні.
Раніше Криклій пообіцяв, що вартість залізничних квитків не зросте після карантину. Раніше «Укрзалізниця» планувала з 1 березня цього року підвищувати ціни на квитки щомісяця.
Нагадаємо, Кабмін минулого тижня оприлюднив графік роботи транспорту. Згідно із ним залізниця почне працювати з 1 червня.
Також очільник МОЗ назвав чотири етапи пом'якшення карантину.
Крім того повідомлялося, що Україна відкриває кордон з країнами Європейського Союзу і Молдовою. Робота пунктів пропуску на кордоні з Росією та Білоруссю залишиться обмеженою.