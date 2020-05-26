«Укрзалізниця» відкрила продаж квитків на перші п'ять потягів



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Через онлайн-сервіси вже можна придбати квитки на п’ять потягів Інтерсіті+

Потяги почнуть курсувати з 1 червня

«Укрзалізниця» відкрила продаж квитків на перші напрямки по Україні.

Про це повідомив в Telegram-каналі міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Через онлайн-сервіси вже можна придбати квитки на п’ять потягів Інтерсіті+ :

№721/722 Київ-Харків

№726/725 Київ-Харків

№763/764 Київ-Одеса

№711/712 Київ-Костянтинівка

№740/739 Київ-Кривий Ріг

Потяги почнуть курсувати з 1 червня, а залізничні каси працюватимуть з 27 травня.

Вранці 26 травня Криклій заявив, що залізничне сполучення в Україні запустять вже на цьому тижні.

Раніше Криклій пообіцяв, що вартість залізничних квитків не зросте після карантину. Раніше «Укрзалізниця» планувала з 1 березня цього року підвищувати ціни на квитки щомісяця.

Нагадаємо, Кабмін минулого тижня оприлюднив графік роботи транспорту. Згідно із ним залізниця почне працювати з 1 червня.

Також очільник МОЗ назвав чотири етапи пом'якшення карантину.

Крім того повідомлялося, що Україна відкриває кордон з країнами Європейського Союзу і Молдовою. Робота пунктів пропуску на кордоні з Росією та Білоруссю залишиться обмеженою.