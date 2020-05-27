«Укрзалізниця» запускає ще 12 поїздів (список)
Поїзди запускають з 1 червня в рамках ослаблення карантину
В рамках ослаблення карантину «Укрзалізниця» з 1 червня готується запустити ще 12 поїздів, крім раніше оголошених. Квитки доступні в касах і на сайті.
Про це повідомив в Telegram міністр інфраструктури України Владислав Криклій.
Продаж квитків відкрито на такі потяги:
№37/38,№732/731 та №738/ Київ-Запоріжжя
№116/115 Київ-Бердянськ
№136/135 та №734/733 Київ-Покровськ
№76/75 Кривий Ріг-Київ
№102/101 та №766/765 Київ-Херсон
№12/11 Київ-Новоолексіївка
№79/80 Дніпро-Київ
779/780 Суми-Київ/Вінниця
Як повідомлялось, раніше АТ «Укрзалізниця» відкрила продаж квитків ще на дев'ять поїздів далекого сполучення, які вирушать у рейси з 1 червня.
26 травня Укрзалізниця відкрила продаж квитків на перші п’ять потягів: №721/722 Київ-Харків, №726/725 Київ-Харків, №763/764 Київ-Одеса, №711/712 Київ-Костянтинівка, №740/739 Київ-Кривий Ріг, які почнуть курсувати з 1 червня.
Раніше Криклій пообіцяв, що вартість залізничних квитків не зросте після карантину.
Нагадаємо, Кабмін минулого тижня оприлюднив графік роботи транспорту. Згідно з ним залізниця почне працювати з 1 червня.
Крім того повідомлялося, що Україна відкриває кордон з країнами Європейського Союзу і Молдовою. Робота пунктів пропуску на кордоні з Росією та Білоруссю залишиться обмеженою.