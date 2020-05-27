«Укрзалізниця» запускає ще 12 поїздів (список)



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Поїзди запускають з 1 червня в рамках ослаблення карантину

В рамках ослаблення карантину «Укрзалізниця» з 1 червня готується запустити ще 12 поїздів, крім раніше оголошених. Квитки доступні в касах і на сайті.

Про це повідомив в Telegram міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

Продаж квитків відкрито на такі потяги:

№37/38,№732/731 та №738/ Київ-Запоріжжя

№116/115 Київ-Бердянськ

№136/135 та №734/733 Київ-Покровськ

№76/75 Кривий Ріг-Київ

№102/101 та №766/765 Київ-Херсон

№12/11 Київ-Новоолексіївка

№79/80 Дніпро-Київ

779/780 Суми-Київ/Вінниця

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Як повідомлялось, раніше АТ «Укрзалізниця» відкрила продаж квитків ще на дев'ять поїздів далекого сполучення, які вирушать у рейси з 1 червня.

26 травня Укрзалізниця відкрила продаж квитків на перші п’ять потягів: №721/722 Київ-Харків, №726/725 Київ-Харків, №763/764 Київ-Одеса, №711/712 Київ-Костянтинівка, №740/739 Київ-Кривий Ріг, які почнуть курсувати з 1 червня.

Раніше Криклій пообіцяв, що вартість залізничних квитків не зросте після карантину.

Нагадаємо, Кабмін минулого тижня оприлюднив графік роботи транспорту. Згідно з ним залізниця почне працювати з 1 червня.

Крім того повідомлялося, що Україна відкриває кордон з країнами Європейського Союзу і Молдовою. Робота пунктів пропуску на кордоні з Росією та Білоруссю залишиться обмеженою.



