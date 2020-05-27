«Укрзалізниця» відкрила продаж квитків ще на дев'ять потягів



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Квитки на потяги наразі можна придбати онлайн, а найближчим часом їх продаватимуть і у касах

Квитки продаються на 50% місць у поїздах, крім поїзда №7/8 Одеса-Харків, де продається 100% місць

АТ «Укрзалізниця» відкрила продаж квитків ще на 9 поїздів далекого сполучення, які вирушать у рейси з 1 червня. Про це повідомляє пресслужба АТ «Укрзалізниця».

Продаж квитків відкрито на потяги:

№8/7 Одеса-Харків,

№20/19 Лисичанськ-Київ,

№53/54 Дніпро-Одеса,

№63/64 Харків-Київ,

№105/106 Київ-Одеса,

№791/792 Київ-Кременчук,

№81/82 Харків-Новоолексіївка,

№125/126 Київ-Костянтинівка,

№10/9 Київ-Маріуполь.

Зазначається, шо продаж квитків відкрито на 50% місць у поїздах, крім поїзда №7/8 Одеса-Харків, де продається 100% місць.

Квитки наразі можна придбати онлайн, а найближчим часом їх продаватимуть і у касах.

В «Укрзалізниця» наголосили, що пасажири допускатимуться до поїздів виключно в захисних масках. Вимірювання температури тіла буде здійснюватися під час посадки до вагону.

Крім того, буде забезпечена санобробка вагонів перед та після кожного рейсу поїзда, провідники будуть забезпечені засобами індивідуального захисту.

Про подальше відновлення руху компанія повідомлятиме додатково.

Як повідомлялося, 26 травня Укрзалізниця відкрила продаж квитків на перші п’ять потягів: №721/722 Київ-Харків, №726/725 Київ-Харків, №763/764 Київ-Одеса, №711/712 Київ-Костянтинівка, №740/739 Київ-Кривий Ріг, які почнуть курсувати з 1 червня.

Раніше Криклій пообіцяв, що вартість залізничних квитків не зросте після карантину.

Нагадаємо, Кабмін минулого тижня оприлюднив графік роботи транспорту. Згідно з ним залізниця почне працювати з 1 червня.

Крім того повідомлялося, що Україна відкриває кордон з країнами Європейського Союзу і Молдовою. Робота пунктів пропуску на кордоні з Росією та Білоруссю залишиться обмеженою.