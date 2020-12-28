Канада оприлюднила Водневу стратегію на період до 2050 року

Доходи від розвитку водневої економіки складуть близько 40 млрд доларів

В урядовому документі «Воднева стратегія для Канади» зазначається, що розвиток в країні водневої економіки може привести до створення до 2050 року 350 тис нових робочих місць і забезпечити прямі доходи в розмірі 40 млрд доларів, - повідомляють Elektrovesti.

Також очікується, що за допомогою екологічно чистого водню Канада зможе забезпечити до 2030 року близько 6% споживання енергії, а до 2050 року - близько 30%. Використання нового палива дозволить уникнути за тридцять років до 190 млн тонн викидів вуглекислого газу.

У Водневої стратегії викладені 32 рекомендації по восьми ключовим напрямкам, які розроблені в процесі консультацій з компаніями з різних галузей економіки, урядами провінцій, а також представниками корінного населення Канади.

У документі позначені п'ять цільових ринків для експорту водню з Канади. Це США, ЄС, Китай, Південна Корея і Японія. У стратегії також підкреслюється, що канадські технології паливних елементів використовуються в 80% водневих проектів по всьому світу.

Як заявив міністр природних ресурсів Канади Симус О'Реган, країни для розвитку водневої промисловості будуть потрібні початкові короткострокові інвестиції в розмірі до 5 млрд доларів.