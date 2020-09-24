«Укрзалізниця» має обговорити з бізнесом свою реформу, а не підвищувати тарифи, – Омелян



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«Базова складова, з якої необхідно виходити при формуванні тарифів – це собівартість і складові тарифу на перевезення»

Перш ніж підвищувати тарифи на перевезення через запровадження уніфікованого тарифу, «Укрзалізниця» має обговорити з бізнесом системну реформу галузі. Про це заявив ексміністр інфраструктури Володимир Омелян.

«Будь-які косметичні заходи призведуть лише до одного, що насправді вантажоперевезення для власників вантажів знову здорожчають. Якщо ми не бачимо системного підходу, не бачимо, що входить у собівартість тарифу і як відбувається процес його утворення - ми не можемо говорити про будь-які уніфікації чи будь-які інші карколомні підходи до перевезень», - пояснив Омелян.

За його словами, базова складова, з якої необхідно виходити при формуванні тарифів – це собівартість і складові тарифу на перевезення. Друга – відверте обговорення з бізнесом питань по рентабельності «Укрзалізниці» и стосовно коштів, які дійсно необхідні для оновлення інфраструктури, рухомого складу, тяги.

На думку Омеляна, лише після цього можуть з’явитись підстави для запровадження уніфікованого тарифу на перевезення, хоча він вважає, що тарифів може бути кілька.

«Все-таки рентабельність і маржинальність різних груп товарів різна. Потрібно якісь 2 чи 3 тарифи, з урахуванням того, що вони перевозять, і яка ситуація з порожніми вагонами. Але ці речі можна регулювати тільки тоді, коли ми будемо розуміти чітко, скільки це все насправді коштує», - наголосив Омелян.

Нагадаємо, раніше Державна регуляторна служба України дійшла до висновку, що запропонована Мінінфраструктури уніфікація тарифів за перевезення порожніх вагонів є черговим підвищенням тарифів на залізничні перевезення.

У свою чергу економічний експерт Борис Кушнірук зазначив, що проведення реформи «Укрзалізниці» буде сприяти підвищенню ефективності залізничних перевезень. А народний депутат України, член комітету ВР з питань транспорту та інфраструктури Костянтин Бондарєв вважає, що реформа «Укрзалізниці» давно назріла і ключове завдання при її проведенні - подолати корупцію в галузі.