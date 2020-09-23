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    Експрес, який їздив до Борисполя, тепер курсує на Черкащині (фото, відео)

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    Експрес, який їздив до Борисполя, тепер курсує на Черкащині (фото, відео)

    В експресі будуть вагони другого та третього класів

    Сьогодні, 23 вересня, запустили новий дизельний потяг з Черкас до станції ім. Т. Шевченка, що у Смілі. Завдяки цьому маршруту пасажирам буде зручніше здійснювати пересадки на потяги «Інтерсіті», які зупиняються на ст. ім. Т. Шевченка та прямують не лише на Київ, а й у інших напрямках.

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    Експрес, який їздив до Борисполя, тепер курсує на Черкащині (фото, відео)
    Експрес, який їздив до Борисполя, тепер курсує на Черкащині (фото, відео)
    Експрес, який їздив до Борисполя, тепер курсує на Черкащині (фото, відео)
    Експрес, який їздив до Борисполя, тепер курсує на Черкащині (фото, відео)
    Експрес, який їздив до Борисполя, тепер курсує на Черкащині (фото, відео)

    Нагадаємо, дизель-поїзд виробництва Крюківського вагонобудівного заводу понад 8 місяців працював на важливому напрямку, доставляючи пасажирів із центрального залізничного вокзалу Києва до аеропорту Бориспіль у експрес-режимі. Внаслідок суттєвого скорочення повітряного пасажиропотоку, викликаного карантинними заходами через поширення коронавірусу, керівництво АТ «Укрзалізниця» вирішило перевести ДПКр-3 на один із регіональних напрямків.

    З 24 вересня потяг почне курсувати регулярно за новим графіком.

    Новий потяг ДПКр - 03 Черкаси - ст. ім. Шевченка (Сміла)

    Розклад:

    • Черкаси 8:25 - Шевченка 9:06
    • Черкаси 12:50 - Шевченка 13.26
    • Черкаси 19:25 - Шевченка 20:01
    • Черкаси 21:50 - Шевченка 22:26
    • Шевченка 7:28 - Черкаси 8:09
    • Шевченка 10:17 - Черкаси 10:55
    • Шевченка 15:09 - Черкаси 15:47
    • Шевченка 20:14 - Черкаси 20:55

    В експресі будуть вагони 2-ого та 3-ого класів, відповідною буде і вартість квитків: 2 клас - 76 грн. 24 коп., 3 клас - 26 грн. 20 коп.

    Джерело: Прочерк

    Київ Черкаси Укрзалізниця потяг Черкащина
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