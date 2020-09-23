Експрес, який їздив до Борисполя, тепер курсує на Черкащині (фото, відео)



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В експресі будуть вагони другого та третього класів

Сьогодні, 23 вересня, запустили новий дизельний потяг з Черкас до станції ім. Т. Шевченка, що у Смілі. Завдяки цьому маршруту пасажирам буде зручніше здійснювати пересадки на потяги «Інтерсіті», які зупиняються на ст. ім. Т. Шевченка та прямують не лише на Київ, а й у інших напрямках.

Нагадаємо, дизель-поїзд виробництва Крюківського вагонобудівного заводу понад 8 місяців працював на важливому напрямку, доставляючи пасажирів із центрального залізничного вокзалу Києва до аеропорту Бориспіль у експрес-режимі. Внаслідок суттєвого скорочення повітряного пасажиропотоку, викликаного карантинними заходами через поширення коронавірусу, керівництво АТ «Укрзалізниця» вирішило перевести ДПКр-3 на один із регіональних напрямків.

З 24 вересня потяг почне курсувати регулярно за новим графіком.

Новий потяг ДПКр - 03 Черкаси - ст. ім. Шевченка (Сміла)

Розклад:

Черкаси 8:25 - Шевченка 9:06

Черкаси 12:50 - Шевченка 13.26

Черкаси 19:25 - Шевченка 20:01

Черкаси 21:50 - Шевченка 22:26

Шевченка 7:28 - Черкаси 8:09

Шевченка 10:17 - Черкаси 10:55

Шевченка 15:09 - Черкаси 15:47

Шевченка 20:14 - Черкаси 20:55

В експресі будуть вагони 2-ого та 3-ого класів, відповідною буде і вартість квитків: 2 клас - 76 грн. 24 коп., 3 клас - 26 грн. 20 коп.

Джерело: Прочерк