З понеділка на Київщині курсуватиме модернізована електричка

Приміський електропоїзд має підвищену комфортність та швидкість

У понеділок, 25 січня, Укрзалізниця запустить новий модернізований приміський електропоїзд на маршруті Київ – Тарасівка – Київ. Він курсуватиме за цим маршрутом у пікові періоди перевезень вранці та ввечері.

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Так, зазначений поїзд щоденно, крім суботи та неділі, буде здійснювати 8 рейсів (по чотири вранці та ввечері).

Розклад руху:

Перший поїзд відправлятиметься зі станції Тарасівка о 5:48 та прибуватиме на станцію Київ-Пасажирський о 6:09. Наступні рейси відправлятимуться зі станції Тарасівка о 7:11, 8:31, 10:01, 16:47, 18:14, 19:26.

З приміського вокзалу станції Київ-Пасажирський у перший рейс поїзд відправиться о 6:22, потім – о 7:44, 9:04 та о 16:06, 17:24, 18:45, 19:57. Поїзди зупинятимуться на станціях Караваєві Дачі, Київ-Волинський, Вишневе.

Вказаний електропоїзд має підвищену комфортність та швидкість. Відстань із Боярки до Києва він долатиме за 21 хвилин, а з Вишневого — за 15 хвилин, одночасно електропоїзд вміщує близько 1 тис. пасажирів.

Запуск нового поїзда став можливим завдяки домовленості регіональної філії «Південно-Західна залізниця» з Київською обласною адміністрацією. Зокрема, територіальні громади міст Боярка та Вишневе беруть на себе зобов’язання компенсувати перевізнику 100% витрат за перевезення громадян пільгових категорій. Ці витрати передбачені в місцевих бюджетах на 2021 рік. Відповідний протокол про наміри підписали директор виконавчий регіональної філії «Південно-Західна залізниця» Артем Миронович, голова Києво-Святошинської районної державної адміністрації Микола Ляшенко, міський голова Вишневого Ілля Діков та міський голова Боярки Олександр Зарубін.

Раніше повідомлялося, що Укрзалізниця хоче перекласти відповідальність за приміські пасажирські перевезення на місцеву владу.