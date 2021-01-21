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    Названо найпопулярніші маршрути поїздів в Україні за 2020 рік

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    Минулого року послугами Укрзалізниці скористалося понад 16 мільйонів пасажирів - Названо найпопулярніші маршрути поїздів в Україні за 2020 рік
    Минулого року послугами Укрзалізниці скористалося понад 16 мільйонів пасажирів
    Фото з відкритих джерел

    Найпопулярніші маршрути визначали за кількістю перевезених пасажирів

    «Укрзалізниця» за 2020 рік перевезла понад 16 мільйонів пасажирів у поїздах далекого сполучення. Про це повідомляє пресслужба компанії.

    Як зазначається у компанії, найбільш популярним сполученням традиційно став маршрут Київ – Харків, минулого року було перевезено 712,7 тис. пасажирів.

    «Другим за популярністю стало сполучення Київ – Львів, туди та зворотно перевезено 652,8 тис. пасажирів. У сполученні Київ – Дніпро та зворотно було перевезено 561,8 тис. пасажирів; Київ – Вінниця та зворотно – 472,6 тис., Київ – Одеса та зворотно – 383,5 тис.», – йдеться у повідомленні.

    Крім того, у 2020 році швидкісними поїздами Інтерсіті та Інтерсіті+ було перевезено 2,35 млн пасажирів. Найпопулярнішим напрямком також став маршрут Київ – Харків.

    Нагадаємо, що «Укрзалізниця» назвала кількість українців, які зустріли новорічні свята у потязі.

    До слова, «Укрзалізниця» повідомила, скільки пасажирів подорожувало протягом першого тижня локдауну.


    Теги: Харків Київ Одеса Укрзалізниця Дніпро Львів Вінниця
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