Укрзалізниця нагадує, що з 27 жовтня потяги курсуватимуть за зимовим часом



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У квитках на поїзди формування Укрзалізниці вказано вже відкоригований графік руху пасажирських та приміських поїздів

У зв’язку з переходом на зимовий час 27 жовтня 2019 року о 04:00 за київським часом стрілки годинника буде переведено на одну годину назад

Укрзалізниця нагадує, що з 27 жовтня 2019 року час відправлення та прибуття поїздів у квитках вказується з урахуванням переведення стрілок годинника на зимовий час.

Про це йдеться на сайті підприємства.

Зазначається, що у зв’язку з переходом на зимовий час 27 жовтня 2019 року о 04:00 за київським часом стрілки годинника буде переведено на одну годину назад.

«У квитках на поїзди формування Укрзалізниці вказано вже відкоригований графік руху пасажирських та приміських поїздів. Тому мандрівникам, які запланували поїздки на цей вихідний день, а також тим, хто зустрічатиме на вокзалі друзів або гостей у неділю, варто бути уважними та вчасно привести у відповідність час свого годинника», - йдеться у повідомленні.

Усі зміни були заздалегідь внесені та узгоджені з адміністраціями залізниць сусідніх країн.

Нагадаємо, перехід на зимовий і літній час відбувається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13 травня 1996 року № 509 «Про порядок обчислення часу на території України».

З графіком руху пасажирських поїздів можна ознайомитися на офіційному сайті Укрзалізниці.