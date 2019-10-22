Укрзалізниця готується до кінця 2019 року запустити приватних перевізників



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На сьогодні єдиною компанією, що має право здійснювати залізничні перевезення в Україні є Укрзалізниця

Наразі ведеться пошук компаній, що можуть вийти на українську залізницю - пресслужба

В Укрзалізниці готуються до запровадження приватної тяги на українській залізниці.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Укрзалізниці.

Зазначається, що наразі ведеться пошук потенційних компаній, що можуть вийти на українську залізницю та розробляються необхідні для запровадження приватної тяги законопроєкти.

«Сьогодні вже не стоїть питання: «Бути чи не бути приватній тязі?». Наразі потрібно вирішувати, яку приватну тягу ми хочемо бачити на ринку, хто має бути перевізником. Потрібно визначити коло потенційних гравців на цьому ринку й те, які законодавчі акти для цього необхідно ухвалити», — повідомив директор з розвитку бізнесу Укрзалізниці Андрій Рязанцев.

В Укрзалізниці провели нараду з компаніями, що готові взяти участь у пілотному проєкті з впровадження приватної тяги. Деякі з них повідомили, що готові здійснювати перевезення, зокрема, на ділянці Придніпровської залізниці довжиною 250 кілометрів.

Раніше голова Укрзалізниці Євген Кравцов повідомив, що до кінця 2019 року на українську залізницю вийдуть перші приватні перевізники.

Зазначимо, що наразі єдиною компанією, яка має право здійснювати залізничні перевезення в Україні є Укрзалізниця. Якщо на українську залізницю запустять приватні компанії, то вони самі будуть визначати ціну перевезень, однак відповідні маршрути має узгодити держава.

Нагадаємо, що прем'єрміністр України Олексій Гончарук пропонував розділити Укрзалізницю на 3 компанії, 2 з яких приватизувати. У державній власності, відповідно до задуму прем'єра, має залишитися лише залізничне полотно.

Напередодні голова Укрзалізниці Євген Кравцов пропонував продати частину акцій Укрзалізниці приватним компаніям для залучення інвестицій.

Раніше виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера, позаштатний радник президента Володимира Зеленського Олег Устенко зазначив, що Укрзалізницю потрібно розділити і продати, залишивши в руках держави «стратегічні речі і не дуже цікаві для бізнесу».

«Монстри, які існують, повинні бути вбиті та розчленовані. Я маю на увазі НАК Нафтогаз, Укрзалізницю», — зазначив він.

У відповідь міністр інфраструктури України Володимир Омелян цю ідею розкритикував, зазначивши, що вона «може знищити логістику в Україні».

Голова Укрзалізниці Євген Кравцов повідомляв, що частину Укрзалізниці можуть продати іноземним інвесторам.