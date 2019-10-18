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    На Центральному залізничному вокзалі революція. Зносять кіоски з шаурмою (фото)

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    На Центральному залізничному вокзалі революція. Зносять кіоски з шаурмою (фото)
    Фото: Artem Ilyin, Facebook

    Вокзал очищуються від МАФів

    На Центральному залізничному вокзалі Києва почався демонтаж кіосків, де здійснювався продаж шаурми, іншої їжі швидкого приготування та напоїв.

    Про це повідомляють кияни у соцмережі.

    Так, поблизу входу на Центральний вокзал почали розбирати величезний МАФ. Наразі від нього лишився лише каркас. 

    Як повідомлялося раніше, район Центрального залізничного вокзалу обріс коростою зі стихійних ринків і брудних ларьків, в яких відкрито продають палену горілку. Тут асоціальні елементи, сміття, бруд, запах сечі. На самому вокзалі нахабні крадіжки. 

    У липні на Центральному залізничному вокзалі в Києві пограбували народного депутата, голову делегації України в Парламентській асамблеї Ради Європи Володимира Ар’єва.

    На початку 2019 року комунальники почали демонтували незаконні МАФи на вокзалі.

    Зокрема, 1 лютого було проведено демонтаж незаконних торговельних точок на Центральному залізничному вокзалі. Незаконна торгівля велася вже довгі роки поблизу першої колії приміських електропоїздів. Тут у наметах продавалися шкарпетки, труси, халати та інший ширпотреб.

    До слова, Міністерство інфраструктури разом з Укрзалізницею планують передати у концесію Київський залізничний вокзал. 

    Київ Укрзалізниця благоустрій МАФи вокзал
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