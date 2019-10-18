Укрзалізниця планує купувати локомотиви у китайської корпорації



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Кравцов наголосив, що головним пунктом переговорів з китайцями буде ціна закупівлі

Китайська корпорація пропонує постачати в Україну замість звичних двосекційних 8-вісних локомотивів 1-секційні 6-вісні, обслуговування яких у півтора рази дешевше

Голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Кравцов на зустрічі з представниками китайської CRRC Corporation Limited підтвердив свою зацікавленість у співробітництві.

Про це йдеться на сайті Укрзалізниці.

Зазначається, що CRRC Corporation Limited — найбільший у світі виробник залізничного транспорту.

За словами Кравцова, Укрзалізниця готова до спільної роботи.

«Ми маємо серйозну потребу в оновленні тягового рухомого складу, а китайські партнери пропонують сучасні локомотиви, що можуть значно покращити ситуацію з локомотивним парком та вивести Укрзалізницю на вищий рівень конкурентоспроможності»,тран — сказав він.

Очільник Укрзалізниці нагадав, що, з огляду на тенденцію зменшення ваги вантажних поїздів, CRRC пропонує поставляти замість звичних двосекційних 8-вісних локомотивів 1-секційні 6-вісні, обслуговування яких у 1,5 рази дешевше.

«Ще раз підкреслю, що головним пунктом наших переговорів буде ціна закупівлі, сервісного обслуговування, можливість локалізації виробництва вузлів та запасних частин. Впевнений, спільно ми дійдемо консенсусу та оберемо найвигідніші умови співпраці», — сказав Кравцов.

Як повідомлялося раніше, Укрзалізниця у вересні 2018 року підписала меморандуми про співробітництво із світовими компаніями Alstom та CRRC. Компанії збирається придбати не менше 200 локомотивів протягом наступних семи років, а до 2029 року — до 500 нових електровозів.