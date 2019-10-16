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    Економіка та фінанси

    Укрзалізниця наступного року планує забезпечити доступ до Wi-Fi в Інтерсіті

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    Укрзалізниця наступного року планує забезпечити доступ до Wi-Fi в Інтерсіті

    Керівник Укрзалізниці запевнив, що наразі у компанії працюють над доступом до Wi-Fi у потягах

    АТ «Укрзалізниця» у 2020 році планує забезпечити доступ до мережі Wi-Fi у поїздах Інтерсіті.

    Про це повідомив голова Укрзалізниці Євген Кравцов під час виставки Rail Expo 2019 у середу.

    За словами Кравцова, наразі у компанії працюють над цим питанням.

    «Після реалізації проекту щодо Київського вокзалу, залежно від результатів, плануємо за подібною моделлю запустити його у поїздах Інтерсіті протягом 2020 року», - сказав голова Укрзалізниці.

    Нагадаємо, Укрзалізниця планує цього року запустити новий потяг українського виробництва до аеропорту «Бориспіль».

    Як повідомлялося, Укрзалізниця планує цього року запустити ще один швидкісний потяг «Інтерсіті» за маршрутом Київ-Херсон.

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