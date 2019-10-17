На Центральному залізничному вокзалі Києва відкриється унікальна виставка



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На виставці Ukraine WOW обіцяють віртуальні польоти над Батьківщиною-матір’ю

Кожен охочий мандруватиме Україною, не виходячи з залізничного вокзалу

Незабутня подорож Україною зі сходу на захід, із півночі на південь, із минулого в майбутнє. Це можна буде зробити на унікальній мультимедійній виставці Ukraine WOW, яку організовує «Укрзалізниця» на Центральному залізничному вокзалі Києва.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Кравцов.

Виставку буде створено спільно з провідними українськими компаніями.

«3000 квадратних метрів. 7 тематичних блоків. Знайомство з Україною так, ніби їдеш із нею в поїзді. Від перших вау-пейзажів до запахів степу та шуму моря. Від стіни з бурштину та інсталяції з блискучого антрациту до копії тунелю кохання. Останній автопортрет Казимира Малевича, скульптури Олександра Архипенка, унікальна абетка Нарбута, рожевий вагон снів і мрій, віртуальні польоти над Батьківщиною-матір’ю та прогулянки відновленим Невицьким замком і ще багато унікальних експонатів та інсталяцій. Усе це на Інтерактивна виставка Ukraine WOW», - розповів Кравцов.

Виставка відкриється в новому виставкому просторі, який розташований біля 14-ї колії та платформи Kyiv Boryspil Express.

Де: станція Київ-Пасажирський, виставковий простір «Будівля багажного відділення з рампою, корпус В».

Коли: 14 листопада—29 грудня (понеділок вихідний), 11:00-20:00.

Вартість квитків: 50 грн. Для дітей до 12 років, пенсіонерів, учасників бойових дій — безкоштовно за наявності посвідчення.

Усі кошти від продажу квитків будуть спрямовані на соціальні проєкти Укрзалізниці.