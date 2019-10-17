Укрзалізниця призначила більше десяти додаткових поїздів на осінні канікули



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Квитки вже можна придбати в залізничних касах або онлайн

Додаткові потяги призначені, зокрема, до Миколаєва, Львова, Дніпра, Одеси та Харкова

Укрзалізниця призначила 12 додаткових поїздів на період шкільних осінніх канікул.

Про повідомила пресслужба компанії в четвер.

У пресслужбі надали перелік всіх додаткових потягів:

Поїзд № 162/161 Миколаїв-Київ курсуватиме до Києва 24 жовтня та 2 листопада, до Миколаєва - 25 жовтня та 3 листопада.

Поїзд № 168 Львів-Одеса здійснить рейси в обох напрямках 26 жовтня і 3 листопада.

Поїзд № 192/191 Львів-Київ вирушить у рейси в обох напрямках 26 жовтня та 3 листопада.

Поїзд № 204/203 Львів-Дніпро курсуватиме до Дніпра 16, 18, 20, 22 і 24 жовтня, до Львова - 17, 19, 21, 23 та 25 жовтня.

Поїзд № 205 Покровськ-Харків здійснить рейси в обох напрямках 20 і 26 жовтня, а також 1 та 3 листопада.

Поїзд № 215 Дніпро-Умань до Умані вирушить 18 жовтня, до Дніпра - 19 жовтня.

Поїзд № 217/218 Київ-Рахів 25 жовтня та 1 листопада курсуватиме до Рахова. Назад - 27 жовтня та 2 листопада.

Поїзд № 237 Дніпро-Київ вирушить в обох напрямках 25 жовтня та 3 листопада.

Поїзд № 242/241 Одеса-Дніпро з 17 жовтня до 3 листопада курсуватиме через день до Дніпра (окрім 1 листопада), з 16 жовтня до 1 листопада - через день до Одеси.

Поїзд № 252/251 Одеса-Дніпро-Харків курсуватиме 25 жовтня, а також 1 та 3 листопада. Назад - 26 жовтня і 2 листопада.

Поїзд № 268/267 Ковель-Київ вирушить до Києва 17, 20, 22, 24, 27, 29, 31 жовтня і 3 листопада. Назад - 18, 21, 23, 25, 28, 30 жовтня та 1 листопада.

Поїзд № 275/276 Дніпро-Львів вирушить до Львова 16, 18, 20, 22 і 24 жовтня, до Дніпра - 17, 19, 21, 23 і 25 жовтня.

Квитки вже можна придбати в залізничних касах або онлайн.