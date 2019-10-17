Укрзалізниця призначила більше десяти додаткових поїздів на осінні канікули
Додаткові потяги призначені, зокрема, до Миколаєва, Львова, Дніпра, Одеси та Харкова
Укрзалізниця призначила 12 додаткових поїздів на період шкільних осінніх канікул.
Про повідомила пресслужба компанії в четвер.
У пресслужбі надали перелік всіх додаткових потягів:
Поїзд № 162/161 Миколаїв-Київ курсуватиме до Києва 24 жовтня та 2 листопада, до Миколаєва - 25 жовтня та 3 листопада.
Поїзд № 168 Львів-Одеса здійснить рейси в обох напрямках 26 жовтня і 3 листопада.
Поїзд № 192/191 Львів-Київ вирушить у рейси в обох напрямках 26 жовтня та 3 листопада.
Поїзд № 204/203 Львів-Дніпро курсуватиме до Дніпра 16, 18, 20, 22 і 24 жовтня, до Львова - 17, 19, 21, 23 та 25 жовтня.
Поїзд № 205 Покровськ-Харків здійснить рейси в обох напрямках 20 і 26 жовтня, а також 1 та 3 листопада.
Поїзд № 215 Дніпро-Умань до Умані вирушить 18 жовтня, до Дніпра - 19 жовтня.
Поїзд № 217/218 Київ-Рахів 25 жовтня та 1 листопада курсуватиме до Рахова. Назад - 27 жовтня та 2 листопада.
Поїзд № 237 Дніпро-Київ вирушить в обох напрямках 25 жовтня та 3 листопада.
Поїзд № 242/241 Одеса-Дніпро з 17 жовтня до 3 листопада курсуватиме через день до Дніпра (окрім 1 листопада), з 16 жовтня до 1 листопада - через день до Одеси.
Поїзд № 252/251 Одеса-Дніпро-Харків курсуватиме 25 жовтня, а також 1 та 3 листопада. Назад - 26 жовтня і 2 листопада.
Поїзд № 268/267 Ковель-Київ вирушить до Києва 17, 20, 22, 24, 27, 29, 31 жовтня і 3 листопада. Назад - 18, 21, 23, 25, 28, 30 жовтня та 1 листопада.
Поїзд № 275/276 Дніпро-Львів вирушить до Львова 16, 18, 20, 22 і 24 жовтня, до Дніпра - 17, 19, 21, 23 і 25 жовтня.
Квитки вже можна придбати в залізничних касах або онлайн.