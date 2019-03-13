«Укрзалізниця» планує за два роки випустити 12 повністю нових потягів



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За допомогою держави, «Укрзалізниця» планує протягом 5-7 років оновити близько 2000 пасажирських вагонів

У 2019 році планується випустити на колії понад 100 нових вагонів

«Укрзалізниця» планує за два роки випустити 12 пасажирських поїздів з повністю оновленим складом вагонів. Такі вагони будуть або збудовані на «Крюківському вагонобудівному заводі», або капітально відремонтовані. Про це повідомив голова «Укрзалізниці» Євген Кравцов, написали у прес-службі компанії.

Загалом, у 2019 році планується випустити на колії понад 100 нових вагонів.

«Із них 64 будуть капітально відремонтовані, ще 46 вагонів ми отримаємо за контрактом, що уклали з «Крюківським вагонобудівним заводом». Для наочності, за два роки ми матимемо 12 повністю нових потягів», — зазначив Кравцов.

За допомогою держави, «Укрзалізниця» планує протягом 5-7 років оновити близько 2000 пасажирських вагонів.

«За наступні три-п'ять років ми оновлюватимемо, принаймні, 200-300 вагонів на рік. Якщо ми зможемо мобілізувати державну підтримку, цільову програму, то це цілком можливо. За таких умов за п'ять-сім років ми зможемо оновити більшу частину вагонів «Укрзалізниці», — додав Кравцов.

Наприкінці лютого 2018 року в «Укрзалізниці» повідомляли, що залізничній галузі не вистачає три мільярди доларів на підтримку поточного стану залізниці.

Раніше в «Укрзалізниці» повідомляли, що потребують трильйон гривень інвестицій, зокрема, 111 мільярдів гривень — на забезпечення пасажирських перевезень.

До слова, в «Укрзалізниці» просили у держави компенсувати збитки від діяльності нерентабельних вантажних станцій. Водночас там планують закрити 301 вантажну станцію до серпня 2019 року.