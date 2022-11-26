Уряд надав підтримку переробному бізнесу: хто отримав гроші

Кошти виділено на загальну суму 337 млн грн

Переможці грантової програми «Новий рівень» отримали від держави гроші на розвиток бізнесу, мова йде про 54 компанії, повідомила перша віцепрем'єр-міністерка України - міністерка економіки Юлія Свириденко.

«Грантові програми єРобота – це потужний інструмент підтримки бізнесу, який ми задіяли заради активізації підприємництва та стимулювання створення нових робочих місць. Сьогодні 337 млн грн грантових коштів від держави отримали понад півсотні переробних підприємств. Розвиток переробки - наша стратегічна мета, ми інвестуємо в цей напрямок, щоб виготовляти та експортувати більше готової продукції з більшою часткою доданої вартості. Підприємці, які отримали ці гранти, у процесі реалізації своїх проєктів створять понад 1000 нових робочих місць», - зазначила Юлія Свириденко.

За словами чиновниці, наразі за різними програмами проекту єРобота українці вже отримали від держави гранти на старт чи розвиток бізнесу на понад 600 млн грн.

Нагадаємо, програма грантів для переробних підприємств «Новий рівень» передбачає надання грантів до 8 млн грн. На ці кошти можна придбати обладнання для виробництва меблів, будматеріалів, одягу, фурнітури, ліній металообробки, аграрної переробки тощо. Отримувач гранту зобов’язаний створити від 25 робочих місць.

Загалом урядовий проект єРобота включає 6 грантових програм, спрямованих на стимулювання підприємницької діяльності. Зокрема, це програми мікрогрантів на відкриття чи розвиток власного бізнесу, грантів на створення й розвиток переробних підприємств, закладки саду та виноградарства, тепличного господарства, підтримки ІТ-стартапів та старту в ІТ-сфері. Подати заявку на отримання гранту можуть і підприємці, і люди, які не мають досвіду ведення бізнесу.

Наразі прийом заявок на всі напрямки програми єРобота триває. Подача заявки здійснюється через Портал Дія.

Нагадаємо, 14 листопада Генасамблея ООН підтримала резолюцію, якою пропонується запровадити механізм компенсації збитків Україні внаслідок війни, розв'язаної Росією.

Мін’юст пояснив, коли Україна зможе отримати грошові компенсації від РФ.

У той же час спікер Кремля Дмитро Пєсков назвав резолюцію Генасамблеї ООН щодо репарацій Україні з боку Росії формалізацією «пограбування російської держави».