Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Уряд надав підтримку переробному бізнесу: хто отримав гроші

glavcom.ua
Уряд надав підтримку переробному бізнесу: хто отримав гроші
Отримувач гранту зобов’язаний створити від 25 робочих місць
фото з відкритих джерел

Кошти виділено на загальну суму 337 млн грн

Переможці грантової програми «Новий рівень» отримали від держави гроші на розвиток бізнесу, мова йде про 54 компанії, повідомила перша віцепрем'єр-міністерка України - міністерка економіки Юлія Свириденко.  

«Грантові програми єРобота – це потужний інструмент підтримки бізнесу, який ми задіяли заради активізації підприємництва та стимулювання створення нових робочих місць. Сьогодні 337 млн грн грантових коштів від держави отримали понад півсотні переробних підприємств. Розвиток переробки - наша стратегічна мета, ми інвестуємо в цей напрямок, щоб виготовляти та експортувати більше готової продукції з більшою часткою доданої вартості. Підприємці, які отримали ці гранти, у процесі реалізації своїх проєктів створять понад 1000 нових робочих місць», - зазначила Юлія Свириденко. 

За словами чиновниці, наразі за різними програмами проекту єРобота українці вже отримали від держави гранти на старт чи розвиток бізнесу на понад 600 млн грн. 

Нагадаємо, програма грантів для переробних підприємств «Новий рівень» передбачає надання грантів до 8 млн грн. На ці кошти можна придбати обладнання для виробництва меблів, будматеріалів, одягу, фурнітури, ліній металообробки, аграрної переробки тощо. Отримувач гранту зобов’язаний створити від 25 робочих місць.

Загалом урядовий проект єРобота включає 6 грантових програм, спрямованих на стимулювання підприємницької діяльності. Зокрема, це програми мікрогрантів на відкриття чи розвиток власного бізнесу, грантів на створення й розвиток переробних підприємств, закладки саду та виноградарства, тепличного господарства, підтримки ІТ-стартапів та старту в ІТ-сфері. Подати заявку на отримання гранту можуть і підприємці, і люди, які не мають досвіду ведення бізнесу. 

Наразі прийом заявок на всі напрямки програми єРобота триває. Подача заявки здійснюється через Портал Дія.

Нагадаємо, 14 листопада Генасамблея ООН підтримала резолюцію, якою пропонується запровадити механізм компенсації збитків Україні внаслідок війни, розв'язаної Росією. 

Мін’юст пояснив, коли Україна зможе отримати грошові компенсації від РФ.

У той же час спікер Кремля Дмитро Пєсков назвав резолюцію Генасамблеї ООН щодо репарацій Україні з боку Росії формалізацією «пограбування російської держави».

Теги: економіка гроші Мінекономіки уряд грант

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Роботодавці інших країн продовжують наймати наших співробітників
Робота за кордоном: де українці отримують найбільші зарплати
18 липня, 14:00
Робота у Києві: які вакансії найчастіше пропонують роботодавці
Робота у Києві: які вакансії найчастіше пропонують роботодавці
10 серпня, 15:17
Сегмент віддаленої роботи на початку осені є не дуже активним
Дистанційна робота в Україні: експерти помітили невтішну тенденцію
13 вересня, 02:55

Економіка

Уряд надав підтримку переробному бізнесу: хто отримав гроші
Уряд надав підтримку переробному бізнесу: хто отримав гроші
Обмеження постачання світла. «Укренерго» змінило тактику
Обмеження постачання світла. «Укренерго» змінило тактику
Україна вирішила надати гуманітарну допомогу країнам Африки та Азії
Україна вирішила надати гуманітарну допомогу країнам Африки та Азії
Уряд заборонив експорт паливної деревини
Уряд заборонив експорт паливної деревини
Усі українські АЕС знову підключені до національної енергомережі
Усі українські АЕС знову підключені до національної енергомережі
Чому після ракетної атаки по Україні зникло світло у Молдові: роз’яснення «Укренерго»
Чому після ракетної атаки по Україні зникло світло у Молдові: роз’яснення «Укренерго»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
340K
Наступ із Білорусі буде? Розвідка звернулася до українців
102K
Данілов розповів, як тепер треба називати російських окупантів
75K
Чому Росія стала частіше йти на обмін полоненими: відповідь аналітиків ISW
63K
Зеленський назвав області, у яких найгірша ситуація з електрикою – звернення
42K
ФБР оголосило в розшук «кухаря Путіна», обіцяє велику нагороду
38K
Обличчя бліде, рука посиніла: ЗМІ розповіли про хворобу Путіна

Новини

Чому Росія стала частіше йти на обмін полоненими: відповідь аналітиків ISW
Сьогодні, 07:03
Супутник ICEYE виявив 2600 одиниць військової техніки окупантів
Сьогодні, 01:17
Погіршення погодних умов: рятувальники звернулися до українців
Вчора, 20:30
Адвокат спростував наявність російського паспорта у Богуслаєва
23 листопада, 15:09
Чи загрожують Україні нові масштабні ракетні удари: прогноз ISW
23 листопада, 08:49
Порошенко у Вашингтоні пояснив, що потрібно для перемоги України
22 листопада, 21:01

Прес-релізи

В Україні стартувала Національна програма #ВрятуйКінцівку
В Україні стартувала Національна програма #ВрятуйКінцівку
26 листопада, 11:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту