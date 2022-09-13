Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Дистанційна робота в Україні: експерти помітили невтішну тенденцію

Альона Боженко
glavcom.ua
Дистанційна робота в Україні: експерти помітили невтішну тенденцію
Сегмент віддаленої роботи на початку осені є не дуже активним
фото ілюстративне

На Київ припадає 60% усіх актуальних вакансій віддаленої роботи

В Україні різко зменшилася кількість пропозицій щодо віддаленої роботи. На початку осені лише 7% актуальних вакансій передбачають роботу на відстані. Про це повідомляє експертно-аналітичний центр кадрового порталу grc.ua.

«Сьогодні віддалений формат роботи мав би бути вельми популярним на українському ринку праці, адже багато фахівців наразі «розкидані» по світу у зв’язку з повномасштабною війною. Насправді ж сегмент віддаленої роботи на початку осені є не таким активним: за даними кадрового порталу grc.ua, лише 7% актуальних вакансій передбачають роботу на відстані. Наприклад, у березні 2021 року цей показник знаходився на рівні 10%», – йдеться у повідомленні.

Аналітики припускають, що позначилося послаблення ковідних обмежень, які «самоусунулися» після початку війни. Також, можливо, роботодавці шукають надійний варіант, тобто фахівця, який у воєнний час перебуває на одному місці, а не часто зайнятий переїздами, жертвуючи якістю роботи.

Лідером у рейтингу активності є столиця: на Київ припадає 60% усіх актуальних вакансій віддаленої роботи. Другу позицію з великим відривом посів інший порівняно безпечний регіон – Львівська область (11%). Трійку лідерів замикає Дніпропетровська область, ринок праці якої знаходиться на перших позиціях у багатьох рейтингах, попри близькість до активних бойових дій, – 6%.

Що стосується категорій працівників, то найбільша потреба є у «айтішниках»: на сферу «IT, інтернет, телекомунікації» припадає 37% вакансій. Приблизно удвічі рідше шукають на віддалений формат роботи фахівців з продажів – 18%. Третю сходинку посіла категорія «маркетинг, реклама, PR» – 13%.

«Розгляньмо питання заробітної плати. Нікого не здивує, що найбільше заробляють «айтішники» – 77 300 грн. Ці фахівці заробляють майже вдвічі більше, ніж представники категорії «вищий менеджмент» (40 000 грн). Трійку лідерів замикає маркетинг, реклама, PR – 26 800 грн», – сказано в дослідженні.

Зазначається, що працівники більш схильні до дистанційної роботи, аніж роботодавці. У відсотковому співвідношенні на віддалену роботу припадає значно більше резюме, ніж вакансій: 28% проти 9%.

Що ж до найбільш популярних професій, то найбільше резюме з бажаним віддаленим форматом роботи від програмістів та розробників – 9%. Щоправда, у менеджерів із продажу та менеджерів по роботі з клієнтами показник такий самий. На третій позиції з 6% розташувалися дизайнери та художники.

Нагадаємо, щорічне опитування Ifo Business показало, що на початку серпня 2022 року у Німеччині нестача кваліфікованих спеціалістів досягла нового максимуму, тому уряд країни розробив план залучення мігрантів з високою кваліфікацією.

Теги: інтернет робота

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Український парламент продовжує активно оновлювати трудове законодавство 
Уряд змінив умови роботи для фрілансерів: деталі новацій та чим вони вигідні
5 серпня, 11:41
Економія дешевої нічної електроенергії вивчається в малих і середніх підприємствах, де досі робота велася переважно вдень
Фінські компанії розглядають перехід на нічну роботу 
30 серпня, 08:32
Понад 40% країнських біженців вже знайшли роботу у Британії
Британія надала статистику: скільки українських біженців вже знайшли роботу
28 серпня, 14:59

Суспільство

Дистанційна робота в Україні: експерти помітили невтішну тенденцію
Дистанційна робота в Україні: експерти помітили невтішну тенденцію
13 вересня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
13 вересня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Убиті мирні жителі, смітник у церкві: що залишили окупанти в селі на Донеччині
Убиті мирні жителі, смітник у церкві: що залишили окупанти в селі на Донеччині
Діти-переселенці безкоштовно отримають зимовий одяг: куди звертатися
Діти-переселенці безкоштовно отримають зимовий одяг: куди звертатися
Деокупація Харківщини. Банкова розповіла про першу допомогу, яку отримають мешканці
Деокупація Харківщини. Банкова розповіла про першу допомогу, яку отримають мешканці
Укрпошта анонсувала випуск першого маркованого конверта воєнного часу
Укрпошта анонсувала випуск першого маркованого конверта воєнного часу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
305K
«Ви справді нічого не зрозуміли?». Зеленський звернувся до росіян після ударів по енергомережі
140K
Нинішній український контрнаступ не завершить війну – ISW
87K
Контрнаступ на півдні: від бригади російських морпіхів лишилося 15% складу
80K
Чи застосує Путін ядерну зброю: генерал США назвав ризики
75K
Співробітник ФСБ підкупив клерка з Кабміну: деталі справи
42K
Обстріли електромереж. ​ДТЕК Ахметова зробив пропозицію владі

Новини

П'ять новин 12 вересня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
Вчора, 21:00
Рашисти влаштували катівню в Балаклії: моторошні кадри
Вчора, 09:13
Як окупанти тікали із Харківщини: подробиці від The Washington Post
Вчора, 08:59
«Ви справді нічого не зрозуміли?». Зеленський звернувся до росіян після ударів по енергомережі
Вчора, 08:36
Уночі рашисти гатили по Дніпропетровщині: пошкоджено газогін та електромережі
Вчора, 08:09
За добу ЗСУ вибили окупантів із понад 20 населених пунктів – Генштаб
Вчора, 07:14

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту