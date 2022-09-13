Дистанційна робота в Україні: експерти помітили невтішну тенденцію

Сегмент віддаленої роботи на початку осені є не дуже активним

На Київ припадає 60% усіх актуальних вакансій віддаленої роботи

В Україні різко зменшилася кількість пропозицій щодо віддаленої роботи. На початку осені лише 7% актуальних вакансій передбачають роботу на відстані. Про це повідомляє експертно-аналітичний центр кадрового порталу grc.ua.

«Сьогодні віддалений формат роботи мав би бути вельми популярним на українському ринку праці, адже багато фахівців наразі «розкидані» по світу у зв’язку з повномасштабною війною. Насправді ж сегмент віддаленої роботи на початку осені є не таким активним: за даними кадрового порталу grc.ua, лише 7% актуальних вакансій передбачають роботу на відстані. Наприклад, у березні 2021 року цей показник знаходився на рівні 10%», – йдеться у повідомленні.

Аналітики припускають, що позначилося послаблення ковідних обмежень, які «самоусунулися» після початку війни. Також, можливо, роботодавці шукають надійний варіант, тобто фахівця, який у воєнний час перебуває на одному місці, а не часто зайнятий переїздами, жертвуючи якістю роботи.

Лідером у рейтингу активності є столиця: на Київ припадає 60% усіх актуальних вакансій віддаленої роботи. Другу позицію з великим відривом посів інший порівняно безпечний регіон – Львівська область (11%). Трійку лідерів замикає Дніпропетровська область, ринок праці якої знаходиться на перших позиціях у багатьох рейтингах, попри близькість до активних бойових дій, – 6%.

Що стосується категорій працівників, то найбільша потреба є у «айтішниках»: на сферу «IT, інтернет, телекомунікації» припадає 37% вакансій. Приблизно удвічі рідше шукають на віддалений формат роботи фахівців з продажів – 18%. Третю сходинку посіла категорія «маркетинг, реклама, PR» – 13%.

«Розгляньмо питання заробітної плати. Нікого не здивує, що найбільше заробляють «айтішники» – 77 300 грн. Ці фахівці заробляють майже вдвічі більше, ніж представники категорії «вищий менеджмент» (40 000 грн). Трійку лідерів замикає маркетинг, реклама, PR – 26 800 грн», – сказано в дослідженні.

Зазначається, що працівники більш схильні до дистанційної роботи, аніж роботодавці. У відсотковому співвідношенні на віддалену роботу припадає значно більше резюме, ніж вакансій: 28% проти 9%.

Що ж до найбільш популярних професій, то найбільше резюме з бажаним віддаленим форматом роботи від програмістів та розробників – 9%. Щоправда, у менеджерів із продажу та менеджерів по роботі з клієнтами показник такий самий. На третій позиції з 6% розташувалися дизайнери та художники.

Нагадаємо, щорічне опитування Ifo Business показало, що на початку серпня 2022 року у Німеччині нестача кваліфікованих спеціалістів досягла нового максимуму, тому уряд країни розробив план залучення мігрантів з високою кваліфікацією.