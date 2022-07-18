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    Особисті фінанси

    Робота за кордоном: де українці отримують найбільші зарплати

    Роботодавці інших країн продовжують наймати наших співробітників - Робота за кордоном: де українці отримують найбільші зарплати
    Роботодавці інших країн продовжують наймати наших співробітників
    фото з відкритих джерел

    Найбільше українцям платять за роботу у США, Канаді та Норвегії

    У категорії «Робота за кордоном» роботодавці найчастіше шукають пакувальників/фасувальників, різноробів, водіїв. Про це йдеться у результатах дослідження OLX.

    До переліку найпопулярніших вакансій також входять швачка, оператор, збирач, будівельник, доглядальниця, сортувальник та прибиральник. За даними НБУ, у травні грошові перекази в Україну перевищили довоєнний рівень з огляду на активне працевлаштування українців за кордоном. Це означає, що роботодавці інших країн продовжують наймати наших співробітників.

    Ще до війни найбільша кількість пропозицій у категорії «Робота за кордоном» на OLX була в європейських країнах та Ізраїлі. У липні ця тенденція збереглася.

    Найбільше оголошень – про роботу у Польщі. Кількість вакансій у сусідній країні перевищує сумарну кількість публікацій в решті десятка країн-лідерів за кількістю оголошень, а порівняно з квітнем взагалі – пропозицій у 2,5 рази більше. Також багато вакансій продовжують пропонувати в Ізраїлі.

    Найбільше українцям платять за роботу в США – понад 110 тис. грн на місяць, Канаді (95 тис. грн), Норвегії (90 тис. грн) та Ізраїлі (85 тис. грн).

    Найнижчу середню зарплату в Європі пропонують у Болгарії (20,2 тис. грн), Угорщині (24,5 тис. грн) та у Греції (27,5 тис. грн).

    Тим часом Україна скасує обмеження на працевлаштування нещеплених.

    Середній розмір зарплати у вакансіях, про які роботодавці повідомили київську службу зайнятості, становить 10,4 тис. грн.

    Теги: Україна робота OLX
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    Робота за кордоном: де українці отримують найбільші зарплати