Уряд передав Фонду держмайна рекордну кількість об'єктів держвласності

Серед переданих до сфери управління ФДМУ об’єктів: державні підприємства, корпорації, держустанови, науково-дослідні центри

Понад 800 об’єктів держвласності загальною вартістю близько 45 мільярдів гривень передані зі сфери уповноважених органів управління до сфери управління Фонду державного майна України. Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Відповідне рішення ухвалив Уряд на засіданні 4 жовтня 2022 року.

«У подальшому частина підприємств знайдуть у процесі приватизації нового власника, отримають інвестиції та будуть працювати на економіку країни. Для багатьох з них це буде шансом відновити роботу, дасть можливість розвиватися, створювати нові робочі місця. Певна кількість підприємств залишиться в управлінні держави, чи буде передана в оренду. А держкомпанії, які не мають потенціалу розвитку та нецікаві бізнесу, будуть ліквідовані, що зменшить витрати держбюджету», – розповіла перший віцепрем’єр-міністр – міністр економіки України Юлія Свириденко.

Серед переданих до сфери управління ФДМУ об’єктів:

державні підприємства,

корпорації,

держустанови,

науково-дослідні центри тощо.

Частина з них перебуває на тимчасово окупованих територіях. Над переліком підприємств працювали міністерства та відомства, які управляли об’єктами, також були враховані позиції обласних військово-цивільних адміністрацій.

Нагадаємо, президент України поставив завдання запустити приватизацію з вересня. Для цього Верховною Радою прийнято відповідне законодавство, урядом розроблені всі підзаконні нормативні акти.