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Яких втрат зазнає економіка РФ через мобілізацію: оцінка Bloomberg

Надія Клочко
glavcom.ua
Яких втрат зазнає економіка РФ через мобілізацію: оцінка Bloomberg
За прогнозами аналітиків, мобілізація у РФ спричинить дефіцит робочої сили
фото з відкритих джерел

Аналітики прогнозують, що путінська мобілізація ударить про усіх галузях економіки Росії

Часткова мобілізація в Росії завдасть відчутного удару по російській економіці, та найбільше постраждають сільське господарство і будівництво. Про це повідомляє Bloomberg.

Журналісти підрахували, що якщо в РФ буде мобілізовано 300 тис. осіб, то це змусить, приблизно, одного зі ста активних працівників країни звільнятися з роботи, аби йти на фронт. У поєднанні з відтоком росіян, що втікають із країни, щоб уникнути мобілізації, це створить дефіцит робочої сили.

Опитані виданням російські економісти вважають, що мобілізація також завдасть відчутного удару споживчим настроям, що призведе до істотного падіння внутрішнього попиту. За їхніми прогнозами, мобілізація додасть ще 0,5% скорочення ВВП цього року.

Bloomberg також зазначає, що багато російських компаній намагаються запобігти призову своїх працівників. Причому високотехнологічні підприємства, яким пообіцяли, що їхніх співробітників не призиватимуть на службу, зіткнулися з тим, що їхніх працівників також мобілізують, через що деякі компанії зафрахтували приватні літаки для евакуації свого персоналу до інших країн.

При цьому очікується, що найбільшого удару мобілізація, ймовірно, завдасть галузям сільського господарства, оскільки більшість призовників є вихідцями із сільської місцевості, а також будівництва.

За словами експертів, у довгостроковій перспективі мобілізація та зростання кількості загиблих і поранених у війні знизить і без того невелику чисельність росіян найбільш працездатного віку.

Крім того, щоб залучити додаткові кошти протягом двох років, у РФ планують значно підвищити збирання податку на прибуток, зростуть і регульовані державою комунальні послуги.

Нагадаємо, раніше Організація економічного співробітництва та розвитку спрогнозувала, що вторгнення Росії в Україну коштуватиме світовій економіці $2,8 трлн недоотриманої продукції до кінця 2023 року. 

Як відомо, президент держави-агресорки Росії Володимир Путін вранці 21 вересня у зверненні до росіян оголосив про початок часткової мобілізації. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що Росія планує мобілізувати до армії 300 тисяч резервістів.

Після цього російські чоловіки масово кинулися виїжджати із РФ, утворивши величезні черги на кордонах. 

До слова, у Росії триває часткова мобілізація, яка має закрити найпроблемніші для Кремля ділянки фронту. Щоправда, мобілізовані вже повідомляють, що їх кидатимуть у бій без жодної підготовки. Також мобілізовані скаржаться на нелюдські умови проживання у пунктах збору призовників. 

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Теги: росія економіка ВВП мобілізація

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