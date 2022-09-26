Яких втрат зазнає світова економіка через російське вторгнення: оприлюднено дані

Інфляційний тиск, який вже був присутній, коли світова економіка вийшла з пандемії, серйозно посилився війною

Вторгнення Росії в Україну коштуватиме світовій економіці $2,8 трлн недоотриманої продукції до кінця 2023 року. Про це йдеться у прогнозі Організації економічного співробітництва та розвитку.

«Світова економіка втратила імпульс внаслідок неспровокованої, невиправданої та незаконної агресивної війни Росії проти України. Зростання ВВП у багатьох країнах зупинилося, а економічні показники вказують на тривале уповільнення», – заявив генеральний секретар ОЕСР Матіас Корман.

Шок від інфляції та зростання цін на енергоносії, спричинений війною Росії проти України, змусив ОЕСР переглянути свої попередні прогнози економіки в усьому світі у бік зниження.

Прогнозується, що річне зростання ВВП сповільниться приблизно до 1/2% у США у 2023 році та до 1/4% у зоні євро з ризиком більш глибокого спаду в економіці деяких європейських країн у зимові місяці.

Зростання в Китаї також постраждало, і очікується, що у 2022 році воно знизиться до прогнозованих 3,2%. Крім пандемії 2020 року, це будуть найнижчі темпи зростання в Китаї з 1970-х років.

«Інфляційний тиск, який вже був присутній, коли світова економіка вийшла з пандемії, серйозно посилився війною. Це призвело до подальшого зростання цін на енергоносії та їстівні продукти, що тепер загрожує рівню життя людей у всьому світі», – зазначив Корман.

ОЕСР прогнозує глобальне зростання на рівні скромних 3% цього року, яке сповільниться до 2,2% у 2023 році. Це набагато нижче за темпи економічного зростання, що прогнозуються до війни, і становить близько $2,8 трлн недоотриманого світового виробництва у 2023 році.

Нагадаємо, раніше журнал The Economist підрахував, що лише цьогоріч світова економіка втратить $1 трлн внаслідок повномасштабного вторгнення РФ в Україну.