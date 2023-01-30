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Уряд скасує частину ліцензій та дозволів для бізнесу. Яких галузей це стосується 

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
Уряд скасує частину ліцензій та дозволів для бізнесу. Яких галузей це стосується 
фото з відкритих джерел

Розширення економічних свобод має стимулювати бізнес

Міністерство економіки України пропонує скасувати 47% інструментів державного регулювання: дозволів, ліцензій, декларацій погоджень. Про це повідомляє сайт відомства.

«Ми ліквідуємо інструменти, що заважають бізнесу нормально працювати, серед яких є рудименти ще радянських часів. Суттєво спростимо та оцифруємо інструменти, необхідні для захисту інтересів суспільства», — заявила міністерка економіки Юлія Свириденко. За її словами, це потрібно для того, щоб  суттєво підвищити рівень економічних свобод. Адже саме дерегуляція є одним із кроків до цієї мети.

Міністерство пропонує скасувати норми, які створюють зайві перепони для нормальної роботи бізнесу. Наприклад, в сфері трудових відносин та безпеки праці зараз діють такі архаїчні норми, як необхідність погодження з Держпраці Інструкції про порядок прибирання пилу у виробничих приміщеннях або Графіку аналізу повітря на робочих місцях на запиленість і загазованість. Пропонується скасувати подібні норми, що створюють зайві перепони для нормальної роботи бізнесу.

На засіданні міжвідомчої робочої групи з питань прискореного перегляду інструментів державного регулювання господарської діяльності (МРГ з дерегуляції) запропонували скасувати також дозвіл на реекспорт товарів, що походять з інших країн; погодження для видачі ліцензій на здійснення експортних операцій з нафтою сирою українського походження та газу природного у газоподібному стані українського походження за зовнішньоекономічними контрактами (договорами), індивідуальні (разові ліцензії) в сфері експорту-імпорту та ін. Ці норми або застарілі, або ж є зайвими, оскільки належний захист суспільства гарантується іншими чинними нормами.

Міжвідомчою робочою групою, крім безпосереднього скасування, також рекомендовано оптимізувати ще біля третини інструментів, що належать до сфери компетенції Міністерства економіки. Окрім того, частину інструментів державного регулювання господарської діяльності рекомендовано передати до інших міністерств та відомств.

Україна займає 130 місце в світі за рейтингом економічних свобод (Economic Freedom Index) і має лише 54 зі 100 балів, що відносить нас до категорії переважно економічно не вільних країн. Дерегуляція має на меті змінити існуючий стан речей і суттєво розширити рівень економічних свобод в Україні для подальшого економічного зростання.
Теги: ліцензія Мінекономіки спрощена процедура

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