Економіка часів війни. Що чекає маленького українця у 2023 році?

Найважчий економічний період ми пройшли, адаптувалися

Як не дивно, але вже середина січня, а поки що песимістичних прогнозів економіки «все пропало», долар по 90 грн, продукти – на 200% немає. Чи то експерти, любителі хайпонути на негативі ще олів'є та холодець доїдають, чи, маю надію, все-таки усвідомили підсумки року військового стану, який був важкий, але не такий песимістичний, як прогнозували в березні 2022 року.

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Як для країни у війні підсумок досить непоганий.

Інфляція у 26% на фоні наших сусідів, де мирне життя: 20-21% у країнах Балтії, 16-18% у Польщі, Чехії, Угорщині. Це досить хороший результат при весняному прогнозі в 30%.

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Ціни, особливо транспорт та продукти харчування – 31 та 26%, ну і звісно «легендарні» яйця – 90%.

Але при цьому: курс долара стабільно 40 грн із незначним коливаннями.

Сповільнення інфляції в кінці року до 1%.

Стабілізація основних цін, ріст 0,5-1% у місяць.

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Повний асортимент продукції в магазинах та ринках майже на довоєнному рівні. Для прикладу, у США в перші тижні другої світової війни були введені обмеження та картки на основні продукти харчування та життєдіяльності.

Звісно, велика роль міжнародної допомоги, більша половина бюджету це кошти наших союзників, але й український бізнес оговтався після весняного шоку, практично адаптувався до військової реальності.

Що ж чекає, як любив говорити третій президент України «маленького українця» у 2023 році? Які бізнес-перспективи і для кого? Спробуємо дати прогноз.

Про хороше: шок перших тижнів пройшов, прийшло прийняття та розуміння життя військових умовах. Найбільш складні економічні часи позаду – навіть при надзвичайних ситуаціях паніки не буде, буде розуміння що робити і готовність діяти.

Традиційний показник благополуччя українців – курс долара та євро буде стабільним. Більше того, можливе здешевлення до 36-38 грн за долар. Так що тим, хто збирається купувати варто не спішити – трошки почекати.

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Інфляція на рівні 16-18%, значного росту цін не передбачається, на деякі непродовольчі товари можливе зниження ціни.

Хороші часи для бізнесу, який працює на військові потреби: харчування, обмундирування, ремонт, логістика матимуть хороший заробіток. Якщо до війни приватний бізнес забезпечував військових 20-25%, то зараз майже 50%. Плюс спрощена процедура закупівель відкриває хороші можливості для малого бізнесу.

Війна змінила купівельні пріоритети українців: продукти харчування та ліки стали першочерговими, одяг, взуття, побутова техніка, автомобілі, особливо нові, продажі яких впала в минулому році на 60%, точно не в тренді. Для любителів одягнутися в хороші бренди недорого варто слідкувати за оголошеннями: на жаль, великі міжнародні бренди закривають свої магазини, влаштовуючи розпродажі.

Тому не варто орієнтуватися на ці сфери, точно не потрібно відкривати магазин одягу.

Не кращі часи в міжнародному туризмі, а от місцевий, в західній Україні, Карпатах, Закарпатті переживає бум.

Не кращі часи для житлової та офісної нерухомості в столиці та центрі України. Невелика прогулянка по торгових центрах – багато пустих приміщень, де раніше був одяг чи техніка.

Окремо про будівництво. Зрозуміло, що будувати нерухомість в очікуванні чергового ракетного обстрілу справа вкрай ризикована, а іншого боку, як розповів мені один київський забудовник, зупиняти будову не можна, проблем може бути більше, тому будівництво столиці та центрі країни «жевріє».

Більше перспектив у ремонту приміщень, авто, побутових речей. Відновлення пошкодженої нерухомості буде більш актуальним.

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Ресторани та кафе виживуть дорогі та дешеві. На жаль, вже є чітка тенденція закриття кафе середнього рівня.

Актуальним буде виробництво та торгівля продуктами харчування. Для покупців обнадійлива новина – причин для стрімкого здорожчання немає, прогноз від 5 до 20% на рік у залежності від товару. На жаль, енергетичний геноцид – це додаткові витрати, орієнтовно до 5% у ціні.

Хто хоче зекономити на продовольчих товарах, овочах, фруктах – ласкаво просимо до села. Кругом міст, правда на відстані 70 -80 км, багато пустих сільських хат, з городами, садочками, можливостями виростити своє для себе.

І найбільш актуальне: здаю інсайд хорошого заробітку вже сьогодні для мікробізнесу. В Україну завезли 669 тисяч генераторів. Термін служби у них різний, у залежності від моделі – від 2 до 10 тис годин, сервіс потрібен вже. От готовий і актуальний бізнес.

Загалом найважчий економічний період ми пройшли, адаптувалися, продовжуємо працювати на перемогу, яка обов'язково буде нашою.