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Уряд скасував онлайн-аукціони в Prozorro на період війни

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Уряд скасував онлайн-аукціони в Prozorro на період війни
Пікапи, вантажний транспорт, швидкі та інше тепер можна купувати на потреби ЗСУ без урахування вимог локалізації
фото ілюстративне

Аукціони повернуть, як тільки ситуація стабілізується

Кабінет міністрів тимчасово скасував проведення аукціонів у системі Prozorro через вимкнення світла. Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки.

«Як відповідь на блекаути, ми тимчасово скасували електронні аукціони. В умовах відключення живлення та інтернету, не всі учасники мали можливість торгуватися в аукціоні. В той самий час рівний доступ є ключовим принципом публічних закупівель. Ми повернемо аукціони, як тільки ситуація стабілізується», – заявила перша віцепрем’єрка – міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Свириденко зазначила, що тендерна пропозиція учасника є остаточною, і виграє той, хто дав найменшу ціну під час подання пропозиції. Водночас вона анонсувала, що певні зміни можуть запровадити на постійній основі.

«Одночасно будемо робити аналітику, як ця зміна вплине на різні категорії закупівель. Директивами ЄС передбачено, що аукціони мають бути опціональними. Тому через 1-2 місяці подивимося на цифри, якщо підтвердиться, що в різних категоріях закупівель стратегія тендеру без аукціону може бути більш ефективною, повернемо аукціони як опціональний інструмент торгів для всіх закупівель», – пояснила міністерка.

Також за її словами, цією постановою була скасована локалізація при закупівлях на потреби ЗСУ.

«Тобто пікапи, вантажний транспорт, швидкі та інше тепер можна купувати на потреби ЗСУ без урахування вимог локалізації», – наголошують в Мінекономіки.
 
Нагадаємо, Фонд держмайна оголосив перші орендні аукціони на 2023 рік.

Теги: ProZorro Мінекономіки Юлія Свириденко аукціон

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