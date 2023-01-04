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Трагедія для української металургії: Тарас Качка про падіння експорту продукціїї на 46-70%

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Трагедія для української металургії: Тарас Качка про падіння експорту продукціїї на 46-70%
Експорт продукції через морські порти, через їх блокаду Росією, скоротився за рік більше ніж на 55%
фото з відкритих джерел

«В умовах війни це подвиг: вивезти в умовах блокади портів і постійних атак на інфраструктуру майже 100 млн тон продукції»

В умовах війни український бізнес експортував за рік 99,8 млн тон товарів, на суму 44,1 млрд доларів. Найменше скоротився обсяг експорту сільгосппродукції, зокрема кукурудзи та соняшнику, а найбільш значно обвалився – експорт металопродукції. Про це написав заступник міністра економіки – торговий представник України Тарас Качка.

«У звичайних умовах показники торгівлі могли би видатись катастрофічними, адже вартість експорту на 35% менша, ніж в 2021, а фізичні обсяги скоротилися на 38,4%. Проте в умовах війни це подвиг: вивезти в умовах блокади портів і постійних атак на інфраструктуру майже 100 млн тон продукції», – зауважив він.

Експорт продукції через морські порти, через їх блокаду Росією, скоротився за рік більше ніж на 55%: з 99,8 млн тон по морю було експортовано лише 53,8 млн тон, вказує Качка. За його словами, експорт залізної руди склав 23,9 млн тон, на суму 2,9 млрд доларів – але водночас це падіння на 45,9% в обсягах і на 57,8% у вартості. Причина – морські порти для руди і інших промислових товарів і далі закриті, до того ж ціни і попит скорочуються через побоювання рецесії, акцентував він.

«Наступні в рейтингу – напівфабрикати зі сталі і гарячекатаний прокат – висвітлюють всю трагедію української металургії. Падіння в обсягах за рік – 72%. Ще яскравіше порівняти січень і грудень: у січні – 404 тисячі тон. У грудні – 31 тисяча тон», – підкреслив експерт.

Раніше Тарас Качка заявив, що Мінекономіки у 2023 році працюватиме над розширенням українського експорту. Зокрема, уряд намагатиметься розблокувати морські проти та подовжити дію безмитних режимів торгівлі з ЄС, США та Великою Британією.

Як відомо, за час війни у ГМК України зафіксоване падіння виробництва на 70% та повна втрата 40% виробничих потужностей. Це робить галузь найбільш постраждалою в Україні. При цьому гірничо-металургійний комплекс – це одна з бюджетоутворюючих галузей, і за умови надання допомоги від держави, він може стати драйвером української економіки.

Теги: експорт Мінекономіки бізнес Тарас Качка металургія

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