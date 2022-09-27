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Уряд ухвалив рішення про повну заборону експорту товарів до Росії

Надія Клочко
glavcom.ua
Уряд ухвалив рішення про повну заборону експорту товарів до Росії
За прогнозами уряду, заборона експорту до РФ не буде мати негативних наслідків для України
фото з відкритих джерел

Заборона експорту українських товарів до Росії тепер закріплена на законодавчому рівні

Кабінет міністрів ухвалив постанову про повну заборону експорту товарів з України до Росії. Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Зазначається, що уряд на засіданні 27 вересня ухвалив постанову «Про заборону вивезення товарів з України на митну територію російської федерації». Постанова буде діяти до дня припинення або скасування воєнного стану та припинення застосування РФ недружніх дій проти України.

«Ми продовжуємо санкційний тиск проти РФ. Ця постанова – ще один з багатьох інструментів економічного впливу. Розуміємо, що санкції – це засіб не лише реагування на військову загрозу, а й упередження агресії в майбутньому. Хочу констатувати, що з початку війни експорт товарів до РФ де-факто було зупинено. Тепер це закріплено і на правовому рівні», – заявила перший віцепрем’єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко.

За прогнозами уряду, таке рішення не матиме негативних наслідків для економіки України. Адже, за даними статистики, за період із березня по червень 2022 року експорт українських товарів на територію РФ становив лише $4,2 млн. Переважно це була продукція з чорних металів на суму $4,189 млн і хімічна продукція на $57,2 тис.

Крім того, ембарго на експорт допоможе українським компаніям, що мали контрактні зобов’язання перед суб’єктами Росії, встановити юридичну чіткість у питанні невиконання контрактів. І тепер вони зможуть сконцентрувати активність на інших ринках.

Нагадаємо, на початку квітня Україна встановила повне ембарго на імпорт товарів з Росії.

Теги: санкції експорт Кабмін росія Юлія Свириденко

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