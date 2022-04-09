Уряд заборонив імпорт товарів з Росії

Україна ввела повне торговельне ембарго проти РФ

У суботу, 9 квітня, Кабінет Міністрів України ввів торговельне ембарго проти Росії. Таким чином, тепер заборонено імпорт товарів з країни-агресора. Про це повідомив представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук в Telegram.

«Введено торговельне ембарго проти РФ. Заборонено імпорт на митну територію України товарів з РФ», – написав він.

Крім того, на засіданні у суботу уряд денонсував договір між Україною та Білоруссю про співробітництво в галузі науки і технологій.

До слова, відповідно до нових санкцій Євросоюзу, фурам з Росії та Білорусі заборонений в'їзд на територію країн співдружності. Ті, які ще знаходяться в ЄС, мають виїхати до 16 квітня.