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Заводи-виробники зброї, якою РФ вбиває українців, досі не під санкціями: список

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Заводи-виробники зброї, якою РФ вбиває українців, досі не під санкціями: список
Триває 215 доба повномасштабної війни РФ з Україною
фото: Генштаб

18 підприємств російського військово-промислового комплексі, чия техніка бере участь у війні проти України, не несуть за це відповідальності

Заводи, де вироблять ракети «Калібр», реактивні системи залпового вогню «Торнадо», «Град», «Смерч» та зенітно-ракетні комплекси «Стрєла-10», які Росія щодня використовує для вбивств українців, досі не перебувають під санкціями. Про це повідомляє група аналітиків Trap Aggressor, які здійснюють моніторинг запроваджених санкцій проти Росії, з посиланням на реєстр НАЗК.

Серед виробників ідентифікованої на території України російської зброї під санкціями Європейського Союзу, США, Великої Британії та України досі не перебувають 18 підприємств російського військово-промислового комплексу. А саме: 

  • Дослідне конструкторське бюро «Новатор» (виробник ракет «Калібр»). Хоча у США це підприємство є у списку компаній, яким відмовляють у експорті. 
  • «Спеціальне конструкторське бюро» (виробник реактивних систем залпового вогню «Торнадо», «Град», «Смерч», самохідних артилерійських установок «Нона-СВК» та «Хоста»). 
  • Конструкторське бюро «Точного машинобудування імені О. Е. Нудельмана» (виробник зенітно-ракетних комплексів «Стрела-10»).
  • Іжевський електромеханічний завод «Купол» (виробник зенітно-ракетних комплексів «Тор»).
  • «Група імпульс» (є материнською компанією «Арзамаського машинобудівного заводу», який виробляє броньовані машини БТР-82, Тигр, Тигр-М, БРЕМ-К).
  • Машинобудівна компанія «Вітязь» (виробник броньованих машин ДТ-30 «Вітязь»).
  • «Заволзький завод гусеничних тягачів» (виробник броньованих машин ГАЗ-3344-20 «Алеут»).
  • «РС-лізинг» (є материнською компанією Науково-виробниче обʼєднання Іжевські безпілотні системи», яке виробляє БПЛА «Тахіон»).
  • «Енікс» (виробник БПЛА «Елерон»).
  • «Східна верф» (виробляє десантні катери проєкту 11770).
  • «Центральний науково-дослідний інститут «Буревісник» (виробник 120-мм міномету).
  • «Науково-виробниче об’єднання російські базові інформаційні технології» (виробник командних пунктів APE-5).
  • «Холдингова компанія «Его-холдинг» (є материнською компанією АТ Науково-впроваджувальне підприємство «Протек», яке виробляє радар Р-330Ж «Житель»).
  • Науково-виробниче об’єднання «Стріла» (виробник радарів «СНАР-10м1», «Зоопарк-1М»).
  • «Автомобільний завод «Урал» (виробляє вантажівки та джипи).
  • «Брянський автомобільний завод» (виробник шасі до зенітно-ракетних комплексів «Тор», «Бук», систем ППО).

Серед підприємств, до яких не були застосовані західні санкції, відноситься і «Казанський оптико-механічний завод», який виробляє радари «Ртуть БМ». Натомість Україна 14 травня 2020 року запровадила проти нього санкції строком на три роки. 

Підприєсмтво «Комерційні автомобілі – Група «ГАЗ», яке виробляє вантажівки, броньованы машини Газ-Тигр, Газ-Тигр-М, не перебуває під санкціями ЄС, Великої Британії та України. Санкції до нього запровадили лише США.

Загалом Trap Aggressor вдалося ідентифікувати 69 російських компаній, безпосередньо причетних до виробництва техніки, знищеної в Україні з початку повномасштабного вторгнення. Натомість обʼєми виробництва російської зброї на російських підприємствах, на які санкції таки були накладені, суттєво скорочуються або і взагалі припиняються.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Казанський вертолітний завод, який ще у 2014 році випустив 107 гвинтокрилів, станом на вересень 2022 року має у процесі розробки всього 44 машини.

Санкції зачепили і автомобільну сферу. Протягом цього року Камаз» припинить своє виробництво вантажівки передостаннього покоління «Камаксор» К4, а темпи збирання більш сучасної моделі K5 знизяться. Російський виробник зенітно-ракетних комплекісв «Бук», та «Тунгуска» Ульянівський механічний завод у звʼязку з санкціями змушений поставити на паузу виробництво нових російських зенітно-ракетних комплексів. Деякі підприємства концерну «Калашников» припинили виробництво окремих видів цивільної продукції.  

Отож санкції проти підприємств російського військово-промислового необхідні для того, щоб позбавити агресора можливості виготовляти зброю, підірвати його економічний потенціал, унеможлививши розвʼязання росією нових загарбницьких війн у майбутньому. 

Нагадаємо, раніше в єдиного виробника танків у РФ виникли нові проблеми через санкції.

Теги: вантажівки завод машини машинобудування радари реєстр росія санкції смерч технології Україна

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