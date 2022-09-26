Заводи-виробники зброї, якою РФ вбиває українців, досі не під санкціями: список

18 підприємств російського військово-промислового комплексі, чия техніка бере участь у війні проти України, не несуть за це відповідальності

Заводи, де вироблять ракети «Калібр», реактивні системи залпового вогню «Торнадо», «Град», «Смерч» та зенітно-ракетні комплекси «Стрєла-10», які Росія щодня використовує для вбивств українців, досі не перебувають під санкціями. Про це повідомляє група аналітиків Trap Aggressor, які здійснюють моніторинг запроваджених санкцій проти Росії, з посиланням на реєстр НАЗК.

Серед виробників ідентифікованої на території України російської зброї під санкціями Європейського Союзу, США, Великої Британії та України досі не перебувають 18 підприємств російського військово-промислового комплексу. А саме:

Дослідне конструкторське бюро «Новатор» (виробник ракет «Калібр»). Хоча у США це підприємство є у списку компаній, яким відмовляють у експорті.

«Спеціальне конструкторське бюро» (виробник реактивних систем залпового вогню «Торнадо», «Град», «Смерч», самохідних артилерійських установок «Нона-СВК» та «Хоста»).

Конструкторське бюро «Точного машинобудування імені О. Е. Нудельмана» (виробник зенітно-ракетних комплексів «Стрела-10»).

Іжевський електромеханічний завод «Купол» (виробник зенітно-ракетних комплексів «Тор»).

«Група імпульс» (є материнською компанією «Арзамаського машинобудівного заводу», який виробляє броньовані машини БТР-82, Тигр, Тигр-М, БРЕМ-К).

Машинобудівна компанія «Вітязь» (виробник броньованих машин ДТ-30 «Вітязь»).

«Заволзький завод гусеничних тягачів» (виробник броньованих машин ГАЗ-3344-20 «Алеут»).

«РС-лізинг» (є материнською компанією Науково-виробниче обʼєднання Іжевські безпілотні системи», яке виробляє БПЛА «Тахіон»).

«Енікс» (виробник БПЛА «Елерон»).

«Східна верф» (виробляє десантні катери проєкту 11770).

«Центральний науково-дослідний інститут «Буревісник» (виробник 120-мм міномету).

«Науково-виробниче об’єднання російські базові інформаційні технології» (виробник командних пунктів APE-5).

«Холдингова компанія «Его-холдинг» (є материнською компанією АТ Науково-впроваджувальне підприємство «Протек», яке виробляє радар Р-330Ж «Житель»).

Науково-виробниче об’єднання «Стріла» (виробник радарів «СНАР-10м1», «Зоопарк-1М»).

«Автомобільний завод «Урал» (виробляє вантажівки та джипи).

«Брянський автомобільний завод» (виробник шасі до зенітно-ракетних комплексів «Тор», «Бук», систем ППО).

Серед підприємств, до яких не були застосовані західні санкції, відноситься і «Казанський оптико-механічний завод», який виробляє радари «Ртуть БМ». Натомість Україна 14 травня 2020 року запровадила проти нього санкції строком на три роки.

Підприєсмтво «Комерційні автомобілі – Група «ГАЗ», яке виробляє вантажівки, броньованы машини Газ-Тигр, Газ-Тигр-М, не перебуває під санкціями ЄС, Великої Британії та України. Санкції до нього запровадили лише США.

Загалом Trap Aggressor вдалося ідентифікувати 69 російських компаній, безпосередньо причетних до виробництва техніки, знищеної в Україні з початку повномасштабного вторгнення. Натомість обʼєми виробництва російської зброї на російських підприємствах, на які санкції таки були накладені, суттєво скорочуються або і взагалі припиняються.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Казанський вертолітний завод, який ще у 2014 році випустив 107 гвинтокрилів, станом на вересень 2022 року має у процесі розробки всього 44 машини.

Санкції зачепили і автомобільну сферу. Протягом цього року Камаз» припинить своє виробництво вантажівки передостаннього покоління «Камаксор» К4, а темпи збирання більш сучасної моделі K5 знизяться. Російський виробник зенітно-ракетних комплекісв «Бук», та «Тунгуска» Ульянівський механічний завод у звʼязку з санкціями змушений поставити на паузу виробництво нових російських зенітно-ракетних комплексів. Деякі підприємства концерну «Калашников» припинили виробництво окремих видів цивільної продукції.

Отож санкції проти підприємств російського військово-промислового необхідні для того, щоб позбавити агресора можливості виготовляти зброю, підірвати його економічний потенціал, унеможлививши розвʼязання росією нових загарбницьких війн у майбутньому.

Нагадаємо, раніше в єдиного виробника танків у РФ виникли нові проблеми через санкції.