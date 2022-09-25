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Обмеження цін на нафту не буде: ЗМІ дізналися подробиці про восьмий пакет санкцій ЄС

Надія Клочко
glavcom.ua
Обмеження цін на нафту не буде: ЗМІ дізналися подробиці про восьмий пакет санкцій ЄС
G7 все ще працює над деталями обмеження цін на російську нафту
фото з відкритих джерел

Під нові санкції потраплять галузі промисловості, які приносять Росії 12 млрд євро на рік

Новий пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії, скоріш за все, не включатиме обмеження цін на нафту. Про це повідомив європейський кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк.

«Оскільки G7 все ще працює над деталями обмеження цін на нафту, воно, ймовірно, не фігуруватиме в останньому пакеті санкцій ЄС проти Росії», – написав він.

Йозвяк додав, що, найімовірніше, будуть санкції щодо хімічної та машинобудівної галузей, а також сталеливарної продукції на загальну суму 12 млрд євро.

Крім того, під персональні санкції потраплять особи, причетні до «референдуму» на тимчасово окупованих територіях України.

Обмеження цін на нафту не буде: ЗМІ дізналися подробиці про восьмий пакет санкцій ЄС фото 1

Раніше агентство Reuters повідомило, що новий пакет санкцій ЄС проти Росії можуть ухвалити на засіданні Європейської ради 6-7 жовтня. При цьому стверджувалося, що обмеження цін на російську нафту буде відповідати кроку, про який домовляється G7.

Нагадаємо, раніше глава зовнішньої дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що міністри закордонних справ країн ЄС домовилися підготувати нові санкції проти Росії та збільшити постачання зброї Україні.

За даними Bloomberg, країни-члени Європейського Союзу хочуть упродовж кількох тижнів досягти обмеження цін на російську нафту після ядерних загроз російського диктатора Володимира Путіна. 

Також раніше з'явилася інформація, що країни G7 мають намір встановити ліміт цін на нафту з Росії з 5 грудня, на нафтопродукти – з 5 лютого.

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Теги: росія санкції Європейський союз

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