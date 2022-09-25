США після «референдумів» готують нові санкції проти Росії

Після організованих Росією референдумів США тільки посилять підтримку України, заявив Джейк Салліван

США найближчими днями оголосять про нові санкції проти Росії. Це відповідь Вашингтона на проведення російськими окупантами «референдумів» на захоплених територіях України. Про це заявив помічник президента США з національної безпеки Джейк Салліван в інтерв'ю телеканалу NBC.

«Лідери країн G7 у заяві у п'ятницю після початку (референдумів – «Главком») підтвердили, що будуть наслідки, зокрема додаткові посилені санкції, включаючи санкції щодо юридичних осіб та компаній за межами Росії, які підтримують референдуми», – зазначив він.

За словами представника Білого дому, найближчими днями США «опублікують відповідну інформацію».

«Це лише подвоїть наші зусилля щодо надання Україні озброєнь та військової техніки», – наголосив чиновник.

Влада США продовжить сприяти постачанню в Україну танків радянських часів, що залишилися в інших країн НАТО, а також інших озброєнь, резюмував Салліван.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що окупанти примусили 57 українських військовополонених з пропискою у Донецькій області проголосувати на псевдореферендумі за приєднання регіону до складу Російської Федерації.

Як відомо, з 23 вересня представники російських окупаційних адміністрацій на території окупованих частин Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей проводять «референдуми» щодо входження до складу Росії. Псевдореферендуми триватимуть п’ять днів – до 27 вересня.

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України повідомило, що Білорусь, Сирія, Єгипет, Бразилія, Венесуела, Уругвай, Того та Південно-Африканська Республіка фактично стали співучасниками фейкових референдумів, які Росія проводить на окупованих територіях України. Представники цих країн взялися виконувати роль іноземних «спостерігачів».

До слова, за даними журналіста Рікарда Йозвяка, новий пакет санкцій Євросоюзу проти РФ не включатиме обмеження цін на нафту.