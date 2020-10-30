Уряд дозволив штрафувати «євробляхерів» під час зупинки

Постанова дозволяє притягувати до відповідальності власників авто на європейських номерах

Кабмін погодив проєкт постанови, яка дозволяє притягувати до відповідальності власників авто на європейських номерах. Відповідальність за порушення строків ввезення авто у митному режимі транзиту становить 500 неоподатковуваних мінімумів (8,5 тисячі), за повторне порушення — 17 тисяч з позбавленням прав на рік з оплатним вилученням авто чи без такого.

«28 жовтня Кабінет міністрів України погодив проєкт постанови, яка дозволяє притягувати до відповідальності власників номерів на європейській реєстрації. При тому варто зазначити, що в грудні 2019 року було підписано меморандум між Авто Євро Силою та міністром МВС щодо не притягнення до відповідальності власників автомобілів на європейській реєстрації до прийняття Закону про доступне розмитнення. З усього вище зазначеного виходить, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков нахабно порушив дану народу обіцянку не штрафувати євробляхерів до прийняття Закону про доступне розмитнення», — повідомив нардеп від партії «Слуга народу» Євгеній Брагар.

Зазначимо, що у жовтні 2019 року під Кабміном відбулася акція з вимогами зареєструвати законопроєкт про розмитнення, та пришвидшити всю процедуру його прийняття. Колишній прем’єр Олексій Гончарук тоді пообіцяв, що штрафів до кінця 2019 року не буде. Пізніше Рада проголосувала за відтермінування штрафів до 31 грудня 2019.

Передбачалось, що Кабмін розгляне необхідні проєкти законів 14 січня 2020 року, а парламент урегулює це питання протягом місяця. Йдеться про законопроєкти № 2342 та № 2345. До того моменту штрафів бути не мало, проте проєкти проголосовані так і не були.