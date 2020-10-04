Власників «євроблях» чекає «пастка» на кордоні та штрафи по 170 тисяч



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Суди стали на бік держави та масово застосовують до «євробляхерів» штрафи по 170 000 грн або конфісковують автомобілі Фото: Главком

Першими отримують протоколи громадяни, які після пом’якшення карантину перетинають митний кордон України

В очікуванні доступного розмитнення власники авто на єврономерах масово отримують штрафи по 170 тисяч грн.

Про це повідомляє юридична компанія «Дорожній адвокат».

Зазначається, що перевищення строку тимчасового ввезення чи транзиту більше ніж на 30 діб, а так само втрата цих автомобілів, передбачає штраф 170 000 грн або їх конфіскацію.

Протоколи про порушення митних правил виписують митники, рішення приймають суди.

«Побутує хибна думка про наявність «Меморандуму», який нібито забороняє митникам штрафувати за перевищення строків тимчасового ввезення автомобілів, до прийняття закону про доступне розмитнення. Однак, такого «Меморандуму» не існує, і прийняття закону не на часі. Ще одна хибна думка – продовження строків перебування в Україні на період карантину», - повідомляє «Дорожній адвокат».

Першими отримують протоколи громадяни, які після пом’якшення карантину перетинають митний кордон України. Тим, хто кордон не перетинає, такі протоколи поки не виписують.

Юристи додають, що суди також стали на бік держави: масово застосовують штрафи по 170 000 грн або конфісковують такі автомобілі в дохід держави.

«Таким чином, власники євроблях сьогодні опинилися в пастці. Вони не можуть вивезти авто, оскільки його відразу конфіскують і вручають протокол з повідомленням про дату засідання. Навіть розмитнення автомобіля за діючими ставками не звільняє від штрафу у 170 тисяч грн», – резюмує юридична компанія.

До слова, у серпні кількість ввезених «євроблях» встановила новий рекорд.

Нагадаємо, мешканець Закарпаття показав «кладовище євроблях». У словацькому селі Убля, поблизу кордону з Україною, власники автомобілів з іноземною реєстрацією залишили свої транспортні засоби. Десятки автівок стоять залишені напризволяще.