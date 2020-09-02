Під Раду з'їхались євробляхери: поліція стягнула сили в урядовий квартал (відео)



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Через акцію протесту євробляхерів рух на вул. Грушевського ускладнено Фото: скріншот відео

В урядовому кварталі столиці поліція посилила заходи безпеки

Сьогодні, 2 вересня, у центральній частині Києва анонсоване проведення масових акцій, зокрема і під будівлею Верховної Ради України.

Задля забезпечення публічної безпеки і порядку працівники структурних підрозділів столичної поліції, військовослужбовці Національної гвардії України, кінологи, вибухотехніки та поліція діалогу заступили на чергування. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Організатори заходів анонсували залучення автотранспорту до проведення акції. «У зв’язку з цим можливе обмеження дорожнього руху окремими вулицями в центрі столиці. Тож просимо автомобілістів завчасно планувати свої маршрути руху з урахування вищезазначеної інформації», - йдеться в повідомленні.

Наразі біля Верховної Ради з обох сторін вулиці Грушевського припарковані автомобілі на європейській реєстрації. На площі біля будівлі парламенту встановлена сцена для мітингувальників.

Учасники акції вимагають доступного розмитнення автомобілів в Україні. Вони вимагать ухвалення сьогодні на профільному комітеті законопроєкту №3704 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо упорядкування структури акцизного податку.

Поліція закликає організаторів та учасників акції дотримуватися норм чинного законодавства та карантинних обмежень і не порушувати громадський порядок.

Нагадаємо, 28 серпня у Києві під будівлею Кабінету міністрів проходила акція протесту через заборону на в'їзд іноземців в Україну. Люди вимагають скасувати це рішення.

1 вересня ввечері під будинком уряду проходила акція протесту, учасники якої вимагали скасувати обмеження на проведення культурних подій під час адаптивного карантину.