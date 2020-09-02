«Євробляхери» впевнені: Коломойський хоче запровадити мита і монополізувати ринок дизпалива



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Ви знаєте, що власником такої історії є олігарх Коломойський, – зазначив Олег Ярошенко

На думку голови громадської організації, наразі на рівні окремих міністерств і Кабінету міністрів в цілому відбувається «підкилимна гра»

Група «Приват» Ігоря Коломойського добивається введення мит на імпорт дизельного пального, щоб монополізувати ринок нафтопродуктів і спровокувати підвищення цін. Про це під час мітингу під стінами Верховної Ради 2 вересня заявив голова громадської організації «Авто Євро Сила» Олег Ярошенко.

«Ви знаєте, що власником такої історії є олігарх Коломойський. Сьогодні він хоче зробити повну імперію, він хоче абсолютно заволодіти нафтовим ринком. На сьогоднішній день, «Укртатнафта» не здатна забезпечити всю країну паливом. Тобто, відповідно почнеться дефіцит. Тільки почнеться дефіцит – автоматично поповзуть ціни вверх», – заявив Ярошенко.

На думку голови громадської організації, наразі на рівні окремих міністерств і Кабінету міністрів в цілому відбувається «підкилимна гра», що ввести додаткові обмеження на імпорт і тим самим дати можливість підконтрольним Коломойському підприємствам підвищити прибутки.

Ярошенко додав, шо попередні спроби «Укртатнафти» обмежити імпорт або підвищити акцизний податок на нафтопродукти були відхилені владою, в тому числі завдяки активній позиції громадянського суспільства.

Нагадаємо, на початку липня «Укртатнафта» звернулася до Міністерства енергетики з проханням ввести мита на імпорт дизельного палива в розмірі 8,46% з 1 серпня 2020 року.

Однак ця ініціатива не була підтримана експертною радою при Міненерго. За оцінками «Нафтогазовій асоціації України», введення мит на вимогу «Укртатнафти» призведе до зростання цін і збитків економіки на рівні 11 млрд гривень на рік.

Також обмеження на імпорт може зруйнувати диверсифіковану систему поставок палива на український ринок і посилити монополізацію групи «Приват» як власника Кременчуцького НПЗ. Це вже друга спроба ПАТ «Укртатнафта» обмежити імпорт нафтопродуктів з початку поточного року. Ще в січні компанія звернулася з відповідним проханням до Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі, але в червні її заяву було відхилено.

Також, «Приват» додатково заробить 1,3 млрд грн за рахунок введення мит на дизпаливо - ЗМІ.