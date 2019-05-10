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    Економіка та фінанси

    Уряд хоче затвердити трирічний бюджет до 17 травня

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    Уряд хоче затвердити трирічний бюджет до 17 травня

    Парламент, як і раніше, щороку голосуватиме за бюджет на наступний рік

    Міністерство фінансів України представить на розгляд Кабінету міністрів бюджетну декларацію на 2020-2022 роки на наступному засіданні, що відбудеться до 17 травня.

    Про це йдеться у повідомленні Мінфіну.

    «Міністерство фінансів продовжить працювати над активним впровадженням середньострокового бюджетного планування. Зокрема, наступного тижня подасть на затвердження КМУ Бюджетну декларацію на 2020-2022 роки», — йдеться у повідомленні Мінфіну.

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    Зазначимо, що бюджетна декларація відповідно до нового закону про середньострокове бюджетне планування, формується на 3 роки. На підставі цієї декларації парламент та уряд складатимуть бюджет на кожен рік. Це потрібно для того, аби забезпечити постійність та стабільність державних видатків з року в рік.

    Серед інших пріоритетів Мінфіну — проведення реформи ДФС, корпоративного управління у державних банках, проведення «великої» приватизації.

    9 січня президент України підписав закон про запровадження трирічного бюджетного планування. Його Рада ухвалила 6 грудня 2018 року. Тоді за нього проголосувало 238 депутатів.

    Законом передбачається, що відтепер уряд буде планувати основні показники бюджетних доходів та видатків не на рік, а на 3 роки. При цьому, щороку парламент, як і раніше, голосуватиме за бюджет на наступний рік.

    Щоб посилити підзвітність та підвищити відповідальність головних розпорядників коштів за результати діяльності, під час розгляду Бюджетної декларації у Верховній Раді міністри та керівники інших органів влади представлятимуть стратегічні цілі своїх органів та звітуватимуть про досягнення.

    Зазначимо, що середньострокове бюджетне планування не передбачає встановлення точних цифр, а лише передбачає ухвалення приблизних прогнозних показників державних доходів і видатків. Точні бюджетні показники як і раніше будуть встановлювати законом про державний бюджет на поточний рік.

     

     

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